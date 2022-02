Jomari Goyso es un periodista español experto en moda y belleza que integró el segmento del matutino de Univision “Sin Rollo”, donde comentaba, junto a sus compañeros, sobre los asuntos más polémicos del momento. Aunque tenía un estilo controversial, al público le agradaba sus opiniones; sin embargo, de un momento a otro dejó de salir en 2021.

Su partida dejó un sinsabor en los televidentes, quienes se habían acostumbrado a sus críticas y comentarios, por lo que la noticia de su regreso a “Despierta América” generó mucha algarabía no solo en el set sino en la audiencia que extrañaba verlo en la pantalla chica.

ASÍ FUE EL ANUNCIO DE SU REGRESO

Para mantener la expectativa, los presentadores del programa televisivo: Alan Tacher, Francisca Lachapel, Karla Martínez, Raúl González, Jessica Rodríguez y Chef Yisus Díaz se unieron para dar un anuncio, aunque al inicio trataron de despistar a la gente con algunas bromas.

“Tenemos, en este momento que está Jomari aquí, un gran anuncio en ‘Despierta América’. Por fin sale del… [risas]. Señoras y señores, redoble… Jomari Goyso se une al equipo de ‘Despierta América”, decía muy feliz Tacher.

Tras ello, recibió aplausos y abrazos de cada uno de sus compañeros que formarán parte su nueva familia. “Voy a tener que preocuparme más por la ropa y cómo estoy vestido”, dijo González; mientras que Lachapel le dijo que ahora tiene una “oportunidad” para reivindicarse.

El español señaló que dará lo mejor de sí para entretener a la audiencia de "Desierta América". (Foto: Jomari Goyso / Instagram)

¿QUÉ DIJO JOMARI GOYSO ANTE SU INGRESO A “DESPIERTA AMÉRICA”?

Tras la bienvenida de sus compañeros agradeció la oportunidad. “Muchas gracias, emocionado, nunca esperé estar en ‘Despierta América’, así que es el mejor regalo de la vida”, señaló Jomari Goyso.

“Millones de gracias, siempre he estado en ‘Despierta América’. Yo lo he dicho, se lo dije a Luzma [productora ejecutiva], una entrevista que me hizo Karla cambió mucho mi historia porque fue la primera vez que yo lloré algo que no podía hablar y Karla se acuerda perfectamente y creo que eso abrió una plataforma. La gente, yo lo digo, siempre me hubiera odiado si no hubiera contado ese lado de mi vida porque te ven como el crítico de moda que critica, entonces creo que Despierta América ha tenido grandes momentos en mi vida”, detalló.

Finalmente dijo: “Nunca imaginé estar aquí, no por nada, sino porque no imaginé. Cuando mis jefes me dijeron la posibilidad, dije: ‘Claro’. Siento que es un regalo, siento que Dios me lleva hacia ahí e intentaré hacer mi mejor versión”.

¿QUÉ HARÁ JOMARI GOYSO EN “DESPIERTA AMÉRICA”?

Si bien, no precisaron cuál será el papel de Jomari Goyso en el matutino, todo indicaría que continuará haciendo lo que más le apasiona: comentar y dar consejos sobre moda y belleza, además de cumplir sueños y cambiar vidas.

¿POR QUÉ SALIÓ DE “SIN ROLLOS”?

A pesar de que un inicio se desconocía la salida de Jomari Goyso de “Sin rollos”, la vez que entrevistó en su podcast “Sin rodeo” a Tony Dandrades, este le consultó por qué no se animaba a regresar al segmento que tanta fama le había dado.

“No está en mi poder Tony, yo no me fui de ‘Despierta América’. Fue una decisión de arriba, como dicen en la televisión (…). Mis jefes, cuando empezó ‘Sal y Pimienta’, me dijeron que nada más podía hacer ‘Sal y Pimienta’. Yo pelee muchísimo para hacer ‘Despierta América’, lo sabe Luzma [Luz María Doria vicepresidenta productora ejecutiva del show], pero yo tengo un poder que tengo, pero hay otro que no lo controlo yo, pero a mí el formato de ‘Sin Rollo’ me encanta”, señaló al tiempo de aclarar que no era uno de los personajes “mimados de Univision.