¿Cuál es el estado de salud de Jomari Goyso? El conductor español compartió a través de sus redes sociales que ya se sometió a su última cirugía en la pierna a raíz del accidente a caballo que sufrió a finales de 2022. Esto alarmó a sus amigos y seguidores sobre su condición actual.

Fue el 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando Jomari Goyso publicó en su cuenta de Instagram un video donde se le observa en la camilla de un hospital. Desde aquí, el presentador de televisión dio a conocer que había sido operado, una vez más, como parte del proceso de curación de su pie.

Rápidamente, sus colegas, amigos y seguidores en las redes sociales le enviarion mensajes de aliento y cariño. Muchos le desearon que se recupere pronto y que mantenga esa actitud positiva que lo caracteriza. Pero, ¿cómo se encuentra Jomari Goyso tras ser operado? Aquí te lo contmos.

Jomari Goyso nació el 11 de octubre de 1981 en La Rioja, España (Foto: Jomari Goyso/ Instagram)

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE JOMARI GOYSO TRAS SER OPERADO?

“Si Dios quiere, ¡esta es ya la última cirujía!I ¡De aquí ya a brillar y correr!”, escribió Jomari Goyso junto al video donde se ve su ingreso en el hospital.

El español se mostró tranquilo y con muy buena actitud pese a que recién salió del quirófano. Afortunadamente, todo salió bien para Jomari Goyso y así lo confirmó en su publicación.

“¡Todo salió bien! ¡Feliz día del amor! Ámense a ustedes mismos que es lo más importante en la vida”, le escribió a sus seguidores.

“Amor, ¿cómo?”, le expresó Danna García, mientras que Angelique Boyer se hizo presente con un comentario: “¡Todo va a estar bien! Hecho está”. Ellas y otros famosos se a los buenos deseos dedicados a Jomari Goyso, quien actualmente se encuentra estable y sigue con sus actividades con normalidad.

EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ JOMARI GOYSO EN EL 2022

A finales del 2022, Jomari Goyso sufrió un grave accidente con un caballo le cayó encima. Producto de esto, su pie se le rompió por completo y tuvo que ser intervenido de emergencia.

Jomari Goyso mostró sus lesiones en sus redes sociales desde un hospital en su tierra, La Rioja, en España, donde tuvo que ser operado de urgencia luego del accidente.

“El 29 por la mañana tuve un accidente con el caballo, no que me tiró el caballo, sino en una curva, medio corriendo con mi amigo, resbalamos, los dos caballos se cayeron pero a mí el caballo me cayó encima”, expresó para su programa “Despierta América”.

“Qué lección Dios me está dando”, afirmó Jomari Goyso mirando en retrospectiva. Ahora, el conductor español se encuentra recuperándose y con el apoyo de sus amigos.