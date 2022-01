Gael García Bernal es un reconocido actor mexicano que se ha hecho un nombre en Hollywood, llegando a ganar un Globo de Oro con la serie “Mozart in the Jungle”, además de protagonizar películas no solo en su país natal, sino Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Bolivia, Francia y Brasil, por las que fue nominado hasta en seis ocasiones a los Premios Oscar. Sin duda, una vida marcada de éxitos en el plano profesional, aunque en el familiar está lleno de polémica por su medio hermano José Emilio García.

Y es que desde la muerte de su padre José Ángel García, en 2021, el también productor y director ha visto cómo su familia ha estado en boca de todos por la guerra que se desató entre la última pareja de su progenitor, Bella de la Vega, y su hermano menor, a quien la mujer llamó drogadicto.

Por si esto fuera poco, el joven ha causado revuelo tras revelar en sus redes sociales que vivió un infierno cuando estuvo internado en un Anexo, lugar hasta donde fue llevado por la depresión que padece y consumo de sustancias prohibidas. A continuación, te contamos quién es este muchacho.

El joven siempre ha señalado que se siente orgullos de su hermano y espera triunfar como él (Foto: José Emilio García / Instagram)

TODO SOBRE JOSÉ EMILIO GARCÍA, EL MEDIO HERMANO DE GAEL GARCÍA BERNAL

José Emilio García es el medio hermano de Gael García Bernal. Sus padres son: José Ángel García, quien murió a los 70 años el 22 de enero de 2021 en Ciudad de México a causa de fibrosis pulmonar, y Karla Ríos.

Él nació poco después de que su progenitor se separara de su primera esposa. Se sabe que actualmente tiene 23 años.

El talentoso actor Gael García y su hermano junto a su padre José Ángel García (Foto: José Emilio García / Instagram)

El muchacho es un apasionado de la música, por lo que es DJ y se hace llamar en el medio Death N’ Taxe$. En su cuenta personal de Instagram se describe como actor, músico, raver, melómano y “un desmadre”.

Entre sus artistas y agrupaciones favoritas están Sonny John Moor, Dave Grohl, Arctic Monkeys, Led Zeppelin, Daft Punk, The Doors, Black Sabbath, Jimi Hendrix, entre otros más.

El joven es un apasionado de la música (Foto: José Emilio García / Instagram)

Una vida de excesos

Gran asombro provocó el extenso mensaje que subió José Emilio García a sus redes sociales, donde dio a conocer que no se encuentra bien. Tras haberlo subido, a los pocos minutos lo borró. “Para resumir: Me tuvieron que llevar a una clínica por depresión y consumo de sustancias y alcohol, todo esto en la semana que mi papá cumple un año de fallecer. Estuve ahí todo diciembre, mientras a mi mamá la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico”, señaló.

Luego contó que en dicho lugar intentaron abusar sexualmente de él y que convivió con gente muy peligrosa. “Me quisieron violar varias veces. Había narcos ahí. Nos levantaban a las 5 de la mañana. Me tocó compartir con un way [chico] de 20 años que ya tenía más de 180 muertes y me contaba cómo torturaban a la gente”.

Más adelante reveló que huyó del lugar y tuvo que correr entre “15 o 20 horas” por una carretera para evitar que lo atraparan. Por lo que dice no saber cómo aguantó tanto.

"Es difícil dar lo mejor de mí sabiendo que no estoy bien, pero aun así lo intento. Se trata de brillar sin importar que tan roto estés", escribió junto a esta imagen. (Foto: José Emilio García / Instagram)

¿QUÉ DICE LA FAMILIA DE JOSÉ EMILIO GARCÍA?

Tras lo dado a conocer por su medio hermano, Gael García Bernal no se ha pronunciado al respecto. En tanto, la familia materna de José Emiliano García pidió a los medios de comunicación respeto por su pariente, de quien dijeron no se encuentra bien y está atravesando por una depresión luego de la muerte de su padre.

En el documento difundido por sus familiares se asegura que el joven está en casa y en proceso de recuperación.

El joven cuando era pequeño junto a su padre José Ángel García, a quien extraña mucho (Foto: José Emilio García / Instagram)

SIEMPRE TIENE PRESENTE A SU PADRE

En sus redes sociales, José Emilio García muestra varias fotografías junto a su padre José Ángel García, a quien extraña mucho tras su muerte y por el que se sumió en una profunda depresión.