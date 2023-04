El influencer José Rodríguez ha logrado sobrevivir a todas las rondas de eliminación y se perfila a ser uno de los favoritos a ganar la tercera edición de “La casa de los famosos”. De esta manera, el joven colombiano de 28 años buscará hacer historia en el reality de Telemundo, y no encontró mejor incentivo que recibir la visita de su pareja, la colombiana Stefani Hansson.

Viviendo sus últimos días de convivencia junto a su novia Stefani Hansson, el originario de Cali ha logrado llegar a la etapa final del reality más famoso de Telemundo. En ese sentido, este joven influencer buscará llevarse el triunfo a su natal Colombia y festejar como es debido a lado de los suyos.

Sin embargo, un hecho en particular llamó la atención de todos los seguidores de “LCDLF3″ al inicio del programa. Si bien recordamos, José señaló estar soltero durante su estancia en el espacio televisivo, haciéndole creer a todas las competidoras que se encontraba disponible en todo momento.

El joven colombiano de 28 años es uno de los 5 finalistas en el reality de Telemundo (Foto: José Rodríguez / Instagram)

De hecho, Rodríguez solía llamar “comadre” a su actual pareja los primeros días de competencia a la hora de enviarle mensajes. Algo que, a casi nada de que acabe el reality, sigue generando muchas intrigas de por medio.

¿POR QUÉ JOSÉ RODRÍGUEZ OCULTÓ QUE TENÍA PAREJA?

Curiosamente, la respuesta no la tiene el competidor de “La casa de los famosos”. Resulta que Stefani Hansson, pareja del nacido en Colombia, señaló hace poco que fue ella quien pidió mantener en reserva su relación.

“Cuando él decidió entrar acá yo no quería exponer mi relación, entonces yo le dije a él que no me nombrara y él, de hecho, su entrada era ‘soltero, me gustan las mujeres’… Era su papel”, indicó la novia de José Rodríguez.

La actual novia de José Rodríguez ingresó al reality para apoyar al colombiano de cara a la recta final (Foto: Stefani Hansson / Instagram)

Asimismo, Stefani señaló que, aunque trataron de ocultar su relación, la postal en la que ambos salían juntos terminó por filtrarse en redes sociales, evidenciando su compromiso dentro del internet.

“Yo subo historias con él y tal, pero nunca había puesto en el feed nada, solamente en mi aniversario puse una foto con él. Y yo le dije a él antes de entrar ‘sabemos cómo tienes que entrar, voy a ocultar la foto’. (Me dijo): ‘Ni se te ocurra, no, nadie se va a dar cuenta, no te preocupes’. Entonces él empezó a decir lo de comadre, obviamente yo sabía que era yo porque eso empezó de un chiste de los dos. Y la gente dio con mi perfil y la foto que él no me dejó ocultar por ahí se regó, entonces ya…”, indicó.

¿CÓMO SE SUPO LA VERDAD?

A mediados de febrero, específicamente, durante el Día de San Valentín se supo el romance entre el participante de Telemundo y la joven colombiana. Todo sucedió cuando Stefani le envió un clip a José luego de que la producción del programa lograra encontrarla. “Obviamente dieron conmigo y sabían que había una novia”, dijo.

José Rodríguez solía llamar "comadre" a su novia mientras hablaba con ella por teléfono (Foto: José Rodríguez / Instagram)

A su vez, Stefani reconoció que tuvo que meditar bastante antes de tomar la decisión de remitirle el clip, ya que este acto pudo haber puesto en peligro su estabilidad en el reality show.

“Yo dije ‘a ver cómo va a ser la reacción de él’, no porque se fuera a molestar, sino que, claro, ya había dicho que no tenía (novia) y ahí iba a aparecer una chica de la nada. Pero él me lo dijo ayer ‘fue lo mejor que pudiste hacer, menos mal tomaste la decisión de enviar ese video’ porque él estaba intranquilo. A él cada vez que le preguntaban ‘ay, tú eres soltero’, a él le dolía que a mí me pudiera estar afectando afuera, y obviamente me afectaba”, comentó la joven influencer de poco más de 20 mil seguidores en Instagram.