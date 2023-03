Pese al abandono de Monique Sánchez, Aristeo Cázares y Juan Rivera, la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” ha conseguido, una vez más, colocarse como uno de los programas más vistos de Telemundo gracias a sus curiosas y polémicas situaciones.

Y es que ya con nueve participantes eliminados, la cadena hispana en Estados Unidos se encuentra cada vez más cerca de conocer quién será el concursante que le seguirá los pasos a Alicia Machado e Ivonne Montero como ganadores y se llevará el gran premio.

Del mismo modo, el programa de Telemundo no sería el mismo sin la conducción de Jimena Gallegó y Héctor Sandarti, así como las disposiciones de “La Jefa”, la principal figura de autoridad y quien decide el destino de los participantes.

Héctor Sandarti y Jimena Gallegó son los conductores de "La Casa de los Famosos" (Foto: Jimena Gallegó / Instagram)

¿QUIÉN ES “LA JEFA” EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

La presencia del personaje en el reality es clave, pues es ella la responsable de hacer respetar las reglas, castigar en caso de que estas no se cumplan, anunciar los desafíos y ser el único punto de comunicación entre los participantes y el exterior.

“Cuando los famosos tienen algún problema o inconveniente, deben de pasar donde La Jefa para informar cualquier asunto que amerite ayuda”, explicó Francisco ‘Cisco’ Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, en una conversación con People en Español.

Aunque solo se conoce su voz, la responsable de interpretar a La Jefa es la locutora y actriz de doblaje mexicana Jessica Ortiz , quien se mantiene en el papel desde la primera temporada del exitoso reality.

JESSICA ORTIZ, “LA JEFA” DE “LA CASA DE LOS FAMOSOSO”

En una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde acumula casi 166 mil seguidores, la locutora se refirió a su experiencia siendo la voz de autoridad en el polémico reality show y cómo la participación en otro programa la preparó para el puesto.

“A estas alturas ya no tengo claro qué día es, ya estoy como muy confundida en el tiempo, me siento cansada todo el tiempo. Pero ya sé que es así, yo ya sé que a estas alturas ya necesito ahorrar toda mi energía”, indicó en referencia a la complicada agenda entre el programa y su taller online de manejo de voz.

Del mismo modo, la actriz de doblaje destacó que la experiencia se puede complicar debido a que necesita estar pendiente tanto de las instrucciones del equipo de producción como de los reclamos y preguntas de los integrantes del reality.

“Necesito escuchar muchas personas al mismo tiempo, necesito concentrarme en muchas cosas al mismo tiempo”, explicó Jessica, quien pese a lo complicado, admitiría que la experiencia “me encanta”.

Jessica Ortiz es la encargada de interpretar a "La Jefa", La Mujer Maravilla, entre otros (Foto: jessikortiz / Instagram)

EL ANTIGUO TRABAJO DE “LA JEFA” ANTES DE TELEMUNDO

Si bien cubrir dos frentes durante un programa en vivo resulta muy complicado, no es la primera vez que la celeb de México se encuentra en esta posición, pues ya antes fue parte por más de una década de Venga la alegría de TV Azteca.

“Me ayudó mucho que estuve en Venga la alegría 15 años conduciendo juegos, me ayuda también mucho que me concentro mucho en el doblaje, entonces todo eso me ha ayudado”, indicó la locutora.

En el programa de TV Azteca, la locutora fue parte de segmentos como “La enciclopedia del crimen”, “Desconectados”, “El juego de las sillas”, entre otros.