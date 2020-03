La modelo Jossmery Toledo reapareció en televisión, y en entrevista con el programa “Válgame” habló sobre cómo se sintió luego de ser captada junto al futbolista Christopher Olivares entrando a un hotel. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que aclaró que se encuentra soltera y que solo es amiga del joven delantero del club Sporting Cristal, pero ¿descarta una relación a futuro?

“Me sentí afectada porque no estoy acostumbrada a este medio, pero ya, poco a poco, estoy asimilando. Ahora debo tener más cuidado con lo que hago”, contó Jossmery a las cámaras del programa “Válgame”.

“(Con Christopher Olivares) somos amigos, y como cualquier persona puedo tener amigos y por ahí invadieron una privacidad que no debieron hacerlo, pero bueno. Solo somos amigos. Estoy soltera, si en algún momento tengo una relación con alguien lo diré”, añadió.

Asimismo, la modelo no tuvo reparos en elogiar al futbolista Christopher Olivares de la selección sub 23, pero aclaró que, por el momento, prefiere no mantener una relación porque “quita tiempo”.

“Es un chico lindo, somos amigos y nada más. Por el momento quiero estar tranquila y hacer mis cosas, tener enamorado quita tiempo aunque no lo creas”, puntualizó.

Jossmery Toledo tras ser captada con Christopher Olivares

