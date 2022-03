Hace unos días, el actor Juan Pablo Medina reapareció con una prótesis tras ser amputada una de sus piernas. Las fotos causaron el apoyo de sus fanáticos, colegas y de su novia, Paulina Dávila, quien no dudó en dedicarle un tierno mensaje.

En su retorno a los reflectores, el actor brindó una entrevista en exclusiva a la Revista GQ donde narró los duros momentos que vivió tras perder una de sus piernas y cómo se sobrepuso.

Debido a esto, la actriz colombiana no dudó en compartir un tierno mensaje donde respalda al actor de La casa de las Flores en su lucha.

Juan Pablo Medina es un reconocido actor que ha participado en distintas telenovelas (Foto: Juan Pablo Medina / Instagram)

Paulina Dávila envía romántico mensaje a Juan Pablo Medina

A través de su cuenta de Instagram, Dávila compartió varias fotografías de momentos que la pareja ha pasado, en la plaza, cenando o con sus mascotas y con el mensaje: “Todo va a estar bien, todo iba a estar bien, todo está muy bien. Lo más lindo de la vida es poder vivirla”.

Tras la publicación, el propio Juan Pablo Medina le respondió la publicación a su novia con un “Te amo” y varios emojis de corazón.

Durante el proceso que enfrentó el actor, fue su pareja quien lo acompañó en todo momento, por lo cual este le agradeció durante su primera aparición en público, asegurando que fue ella quien le dio todo el ánimo para salir adelante.

Del mismo modo, Medina destacó que Dávila siempre respetó su privacidad y no reveló detalles de su estado de salud, esperando a que sea el actor quien salga a cámaras a revelar su dura batalla.

JUAN PABLO MEDINA REVELA SU LUCHA CONTRA LA TROMBOSIS

El actor reapareció en entrevista para la revista GQ, donde reveló cómo pasó los meses luchando contra la enfermedad que le costó una pierna: “Mi primera reacción fue como de enojo”.

Del mismo modo, Medina se mostró optimista y hasta bromeó sobre su prótesis, asegurando que “es la mejor que hay, es mecatrónica”.

“Algo de lo que me ha servido mucho es cómo me quiero ver, qué es lo que quiero hacer, tengo mucha ilusión de trabajar, pero quiero estar en el momento en el que mi cuerpo y mi cabeza me digan que ya estoy listo para esto. Quiero dominar la prótesis y toma tiempo y mucho esfuerzo y trabajar para después de llegar a poder interpretar, estoy muy agradecido”, sentenció.