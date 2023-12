Las buenas amistades no se olvidan nunca y eso lo sabe muy bien Julia Roberts. Resulta que la galardonada actriz de 56 años tuvo unas emotivas palabras hacia el recién fallecido de Matthew Perry durante una de las promociones de su película “Leave the World Behind” (“Dejar el mundo atrás” en español). ¿Qué dijo exactamente la ganadora del Óscar?

Parece que los recuerdos salieron a flote en la mente de Julia Roberts mientras promocionaba el tráiler “Leave the World Behind”, cinta apocalíptica que cuenta con Kevin Bacon, Mahershala Ali y Ethan Hawke.

Julia Roberts apareció en "Friends" (Foto: AFP)

¿Qué dijo exactamente la actriz de 56 años del intérprete de Chandler? Pues, aquí te lo contamos.

¿QUÉ DIJO JULIA ROBERTS DE MATTHEW PERRY?

La nacida en Georgia habló en diálogo con ET la actriz habló sobre las referencias y menciones que se hace en la cinta en honor a “Friends”, serie en la que tuvo un cameo en 1996 interpretando a una compañera de clase de Chandler.

De esta manera, Julia Roberts enfatizó sobre la experiencia de rodar la serie con varios actores: “Todos son buenos pensamientos y sentimientos, todos fueron muy acogedores conmigo como si fuera un personaje único y fue un momento muy divertido”.

Recordemos que Matthew Perry y Julia Roberts fueron pareja brevemente durante un tiempo, tal y como el propio actor reveló en sus memorias publicadas en 2022. Al respecto, la también ganadora de 3 Globos de Oro dio su opinión sobre la partida del intérprete de Chandler.

Si bien, varios recuerdan a Julia Roberts interpretando comedias románticas, ella reveló la razón por la que no aparecido en un ningún filme de este género hace dos décadas (Foto: VALERIE MACON / AFP)

“El fallecimiento repentino de alguien tan joven es desgarrador”, sostuvo. “Creo que eso nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir delante de manera positiva lo mejor que podamos”, concluyó.

¿QUIÉN FUE MATTHEW PERRY?

Matthew Perry fue un actor y escritor estadounidense de gran talento, especialmente conocido por su icónico papel como Chandler Bing en la serie “Friends”, donde desempeñó su rol durante una década y recibió una nominación a los premios Emmy en 2002.

A pesar de su reconocimiento por este personaje, Perry también dejó su huella en el cine con películas como “The Whole Nine Yards”, su secuela “The Whole Ten Yards”, “17 Again” y “The Ron Clark Story”, por la cual fue nominado a un Premio Emmy y a un Globo de Oro. Además, asumió roles destacados en la sitcom de ABC “Mr. Sunshine”, donde no solo actuó, sino que también fue co-creador, co-escritor y productor ejecutivo.

Matthew Perry falleció en su casa en Los Ángeles (Foto: AFP)

En una entrevista, Perry compartió abiertamente sus desafíos de salud derivados de sus luchas con las adicciones. En 2018, experimentó una colectomía que duró nueve meses debido al uso de opioides, y también tuvo que depender de una máquina de soporte vital.

