Han pasado más de 20 años desde que Julieta Venegas y Álvaro Henríquez se separaron y los motivos y especulaciones sobre la ruptura siempre han llenado las redes sociales. Y es que, al igual que con otras parejas, cuando las causas no son reveladas por los protagonistas, somos testigos de oleadas de rumores. Sin embargo, la mexicana terminó confesando qué sucedió en el 2000, cuando le dijo “Me voy” a su exesposo.

Vale decir que la mexicana y el chileno solo han tenido en común la música, ella como solista y él como integrante de la banda de rock “Los Tres”. Esto no fue impedimento para que, en 1998, ambos llegaran al altar, en una unión que, sin embargo, tan solo duró 2 años.

Dos décadas después, la intérprete de “Andar conmigo” y “Lento” decidió romper su silencio y revelar que fue una infidelidad, lo que acabó con su corta relación.

EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DE ÁLVARO HENRÍQUEZ Y JULIETA VENEGAS

En conversación con Yordi Rosado, la cantante y activista indicó que su relación fue muy poco tradicional, lo cual contribuyó en su rápido deterioro.

“A él lo conocí porque es músico. Nada, de locos, porque él vivió siempre en Chile, yo viví siempre en México. Nos casamos pero cada quien viviendo en su país. Fue como muy chistoso porque fue como ‘Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir’”, inició.

Bien dicen que lo que mal empieza, mal acaba, y el caso de Venegas no fue la excepción. La negativa de ambos para dejar sus propios países e instalarse en el del otro terminó por deteriorar la relación. Esto antes de revelar una muy extraña anécdota.

“Nunca se resolvió (dónde vivir) y nos separamos. Además, nos separamos muy rápido porque, te cuento esto porque ahora se me hace muy gracioso...”, agregó mientras esbozaba una sonrisa.

ÁLVARO HENRÍQUEZ DEJÓ A JULIETA VENEGAS POR PROTAGONISTA DEL VIDEOCLIP QUE LE DEDICÓ

De acuerdo con la mexicana, su esposo, que pertenece a la banda de rock chileno “Los Tres”, le compuso una canción con un mensaje sobre la lealtad, pero este terminó “fallándole” con la protagonista del videoclip.

“Él me escribió una canción superbonita que se llamaba ‘No me falles’ que es hermosa”, explicó.

Aunque el lema de la canción es potente, lo cierto es que Henríquez terminó iniciando una relación con la protagonista del video, dejando a Venegas en el proceso.

“El videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quien él se enamoró y me dejó por esa actriz. En ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro”, confesó.

Pese a esto, la mexicana aseguró que el tema está superado y hasta indicó que le causa gracia, pues casi inmediatamente después, la pareja consiguió el divorcio.

“Ahora se me hace chistoso, yo lo adoro. Nos divorciamos muy rápido, más bien lo pudimos anular, fue tan rápido que lo pudimos anular”, agregó.

Curiosamente, tras la separación formal, llegó el éxito de Venegas en la música gracias a sus colaboraciones y populares canciones, lo cual le dio ánimos para seguir y consolidar su carrera.