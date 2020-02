Justin Bieber contó el motivo por el que se casó con Hailey Baldwin y no con Selena Gomez

Cuando el cantante Justin Bieber se casó con la modelo Hailey Baldwin , miles de personas en el mundo quedaron boquiabiertas porque jamás pensaron que el canadiense zanjaría el vínculo que lo unió por varios años con Selena Gomez de una manera tan radical.

En ese contexto, varias personas buscaron explicar qué había llevado al intérprete de “Baby” a proponerle matrimonio a Baldwin y no a Gomez. ¿Acaso la modelo posee alguna cualidad que enamoró perdidamente a Justin Bieber?

EXPLICACIÓN

Recientemente, el artista tuvo una charla con Zane Lowe de Apple Music en la que explicó el motivo de esa decisión. Resulta que todo parte de una foto de Hailey Baldwin que vio. En esa imagen, la estilizada modelo sostenía a un bebé.

“Quiero que la madre de mis hijos mire a nuestros bebés de esa manera (...) Supe que me lo podría dar. Un par de meses después se lo pregunté y después de salir como pareja durante unos meses nos casamos”, mencionó Justin Bieber.

Durante la conversación con Zane Lowe, el intérprete de “Yummy” además habló de algunos detalles que se dieron cuando su romance con Selena Gomez estaba llegando a su fin. “En mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras, y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí”, sostuvo.

“Ella me amaba, y verme con alguien más la lastimaba. A eso agréguenle estar triste. Ella salió e hizo cosas que me lastimaron, y así como me dolió, yo también hice cosas que la hirieron", añadió Justin Bieber.

