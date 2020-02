Justin Bieber y Selena Gomez fueron una de las parejas más mediáticas y muchos de sus fans tenían las esperanzas que los cantantes llegaran hasta el altar, pero lamentablemente, todo cambio y finalmente el canadiense se dio una segunda oportunidad con Haikey Baldwin y terminaron casándose.

En una entrevista con Zane Lowe para la emisora Apple Music, el intérprete de 25 años ha decidido sincerarse y contar los por menores de la relación que vivió con la ex estrella de Disney. En medio de la conversación, Justin Bieber reconoció que traicionó la confianza de Selena Gomez en varias ocasiones.

El cantante canadiense ha contado que la historia de amor que retomó con la modelo también sufrió muchos altibajos debido a su incapacidad de dejar de ver a otras personas y precisamente estaba haciendo lo mismo que le hizo a Selena y era su falta de fidelidad, así que por esta razón es que los cantante nunca llegaron a casarse.

El cantante canadiense ha recordado todos los errores que cometió en el pasado y esto le hizo tomar consciencia de lo que debía hacer para empezar a construir una relación sólida con su actual esposa Hailey Baldwin.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se han convertido en una de los matrimonios más estables del medio (Foto: Instagram)

JUSTIN BIEBER RECONOCIÓ QUE LE HIZO DAÑO A SELENA GOMEZ

Justin Bieber y Selena Goméz tuvieron un romance desde el 2010 hasta el 2018 y sin duda fue una relación muy toxica, ya que ambos artistas se hicieron mucho daño.

“Sentía que me respetaba y yo también le tenía mucho respeto. Como sea, ella (Selena Gómez) me amaba y verme con alguien más la lastimaba. A eso agréguenle estar triste. Ella salió e hizo cosas que me lastimaron, y así como me dolió, yo también hice cosas que la hirieron. Una vez que el tour terminó, nos dejamos de hablar por completo, me sorprendió demasiado”, confesó el cantante de 25 años.

En otro momento de la conversación, Bieber también admitió que el rencor que transmitía Selena por él afectó el inicio de su relación con Hailey Baldwin. Además, el intérprete señaló que antes de comenzar su romance con su ahora esposa, él le confesó que no podía serle fiel al 100%.

“Cuando Hailey y yo comenzamos a pasar más tiempo junto, él le dijo que aún estaba sufriendo mucho y que tenía que solucionar ciertas cosas y, por tanto, no estaba listo para comprometerme con ella. No quería decirle una cosa y acabar haciendo justo lo contrario. Ya había hecho eso mismo en el pasado y fui honesto con ella, le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque quisiera serlo, porque aún no estaba en ese punto”,contó el cantante.

Pese a sus buenas intenciones iniciales y el respeto que sentían el uno por el otro incluso en aquellos momentos, al final Justin y Hailey acabaron haciéndose mucho daño mutuamente.

Justin atribuye sus dificultades para abrazar un estilo de vida monógamo junto a Hailey a su experiencia con su anterior novia. Aunque en ningún momento la ha mencionado por su nombre a lo largo de la conversación, Selena es la única pareja estable que se le conoció entre 2010 y 2018 y no cabe duda de que se refiere a ella al afirmar: “Antes de todo eso, en mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí”.

