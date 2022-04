Karol G es conocida por los términos que inventa y populariza en muchos de sus temas musicales como “Bichota” y “El Makinón”, los cuales guardan un significado muy especial para ella. Algo similar ocurre con “Sejodioto”, sencillo que lanzó en septiembre del año pasado y que se convirtió en un éxito internacional.

Y es que Carolina Giraldo Navarro- su nombre original- es una de las cantantes de música urbana más queridas del momento, con una exitosa carrera en ascenso y millones de seguidores en todo el mundo. Por lo que su vida privada es de interés público, como sus romances, en especial la relación que tuvo con su expareja Anuel AA.

Más allá de sus relaciones amorosas, la cantante colombiana destaca por su enorme talento musical y prueba de ello son la originalidad de sus canciones. La letra de “Sejodioto” tiene un significado especial para ella y aquí te contamos de qué se trata.

Karol G es una artista colombiana que actualmente triunfa en el mundo de la música urbana (Foto: Karol G / Instagram)

EL VERDADERO SIGNIFICADO DE SEJODIOTO DE KAROL G

“Sejodioto” es un tema musical de Karol G lanzado en septiembre del año pasado y que se convirtió en un éxito mundial. Está compuesto por Cristian Andrés Salazar, J. Quiles, Lenny Tavárez, Ovy On The Drums y la propia artista colombiana.

El término “Sejodioto” es una abreviatura de la frase “se jodió todo”, la cual en el caso de esta canción hace referencia a una relación amorosa que finalizó y no precisamente de la mejor manera posible.

Prueba de ello son los primeros versos de esta canción de Karol G que dejan a relatan la historia de una persona que finalizó un romance: “Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones. Por más que me critiquen, me tiene sin cojones”.

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es una cantante y compositora colombiana (Foto: Karol G / Instagram)

“Sejodioto” habla de una mujer que, luego del fin de una relación, se dispone a celebrar y disfrutar de su soltería, dando riendas sueltas al cuerpo y a la libertad.

“Qué chimba se siente hacer el amor con otro. Y que quede entre nosotros, tú eres mío sin papeles, y así cero corazones rotos”, dice otra parte de la canción.

“Sejodioto” salió apenas unos pocos meses después de que Karol G terminó su relacion de tres años con Anuel AA. Esto despertó las especulaciones de que la cantante de música urbana se la estaría dedicando al rapero puertorriqueño, según señala el portal “QuéVer”.

Es más, en las redes sociales muchos usuarios comentan que “Sejodioto” contaría lo significó para Karol G el fin de su relacion con el cantante, quien ahora tiene un romance con Yailin La Más Viral.

A lo largo de su carrera, Karol G ha logrado grandes éxitos musicales como “Mi cama”, “Ay, Dios mío!”, “Bichota”, ‘El Makion’, entre otros, consolidándose como una de las voces femeninas más importantes de la escena musical, especialmente del género urbano.