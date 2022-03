A pesar de ser una de las canciones más esperadas de los últimos días, Carolina Giraldo Navarro o Karol G anunció en su cuenta oficial de Instagram que no saldrá su nuevo tema “Una noche en Medellín” en colaboración con el chileno Cris MJ y el reconocido artista urbano De La Ghetto.

Como se recuerda, hace unos días la colombiana usó sus redes para anunciar, con una serie de historias, que pronto lanzaría un nuevo remix con Cristopher Álvarez García, nombre real de Cris MJ, e incluso colocó una determinada cantidad de likes para publicarla.

Sin embargo, no habría sido la única en participar en el tema, porque quien también lo anunció fue De La Ghetto, otro exponente del género. Esto no habría gustado a la popular “Bichota”.

¿POR QUÉ KAROL G CANCELÓ SU NUEVA CANCIÓN?

A través de un comunicado, la colombiana indicó que el motivo de la cancelación se debe a que desconocía que participarían otros artistas además de ella, lo cual se enteró una vez que De La Ghetto hizo el anuncio.

“Con respecto al lanzamiento del tema ‘Una noche en Medellín’, me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer había varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié”, escribió Karol G.

Karol G canceló el lanzamiento de su nuevo tema. (Foto: @karolg)

Además, señaló que a pesar de que le gusta la colaboración, ha preferido no continuar en el proyecto. “Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas, y aunque me encanta el proyecto (...) hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento”.

Finalmente, aprovechó para disculparse con sus seguidores, quienes estaban muy expectantes de este nuevo lanzamiento. “Me disculpo de antemano con mis seguidores que sé que me mataron comentando sin parar en mi post para que se lanzara la canción pronto. Les debo una, los amo”.

Karol G canceló lanzamiento su nueva canción (Foto: Karol G / Instagram)

KAROL G PIDE UN MILLÓN DE COMENTARIOS PARA LANZAR SU NUEVA CANCIÓN

Hace unos días, y a través de sus redes sociales, la cantante colombiana anunció que venía trabajando en un próximo lanzamiento musical y se animó a poner un reto para que sus fanáticos decidan cuando publicará el tema.

En su cuenta de Instagram, la artista compartió una publicación, que luego borró, en la cual anunciaba la nueva canción y que esta saldría una vez que sus seguidores superen el millón de comentarios en el post original.

“Un millón de comentarios y salimos con estoooo. Que dices”, fue la publicación de la expareja de Anuel AA y que recientemente fue vinculada sentimentalmente con James Rodríguez, el 10 de la selección Colombia.