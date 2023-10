Luego de la confirmación de la gira de Karol G por distintos países de Latinoamérica, cientos de fanáticos esperaban que la “Bichota” extienda el tour promocional de su álbum “Mañana Será Bonito” por otras ciudades.

Como bien sabemos, Karol G atraviesa un gran momento profesional tras el lanzamiento de “Mañana Será Bonito”, su nuevo álbum y uno de los discos más escuchados de todo el 2023. Por tal motivo, la oriunda de Medellín decidió extender más países en su gira por Latinoamérica, siendo México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, algunos de los seleccionados con miras a su tour desde 2024.

Karol G anunció nuevas fechas para su concierto de inicios de 2024 (Foto: Karol G / Instagram)

Además de las visitas confirmadas, la exnovia de Anuel AA también indicó que se anunciarían fechas para Europa, siendo estas presentaciones próximas a realizar en verano de 2024.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES QUE NO VISITARÁ KAROL G EN SU GIRA “MAÑANA SERÁ BONITO”?

En esa línea, vale decir que los países que Karol G dejó de lado se encuentran en América Central y son los siguientes:

Costa Rica

Panamá

Puerto Rico

Al ver que miles de sus fanáticos latinos comenzaron a criticarla por excluirlos de su gira, la propia colombiana envió un mensaje a través de su canal privado de Instagram y alegó que la exclusión de dichos países se dio por temas ajenos a ella.

“Hay países a los que no pudimos incluir porque no podíamos llevar la infraestructura que necesitamos. El escenario de nosotros es un poquito complicado de montar”, empezó diciendo la intérprete de “TQG” y “Provenza”.

Karol G fue una de las figuras latinas presente en los MTV VMAs 2023 (Foto: AFP)

Del mismo modo, añadió que la logística fue la principal dificultad para poder llevar a cabo su presentación en los países citados, pues creyó que no sería justo que tenga dos tipos de presentaciones durante su gira. “Había lugares en donde no podíamos tener la infraestructura como es del tour, y me parecía como injusto que algunas personas vivieran la experiencia a la mitad. Entonces, me entristece no poder ir a muchos países que amo y que sé que la gente tiene un cariño muy especial”, dijo.

KAROL G: ASÍ LLEVA SU RELACIÓN CON FEID

Hace algunas semanas, varios medios de comunicación y cuentas de TikTok compartieron la noticia de la estadía de Karol G y Feid en Nueva York. Durante su estancia en la ciudad, estos dos artistas colombianos mostraron su cercana relación de una manera auténtica.

Las imágenes compartidas revelaron a ambos saliendo de un edificio y dirigiéndose hacia un vehículo, mientras un miembro de su equipo de seguridad personal les ayudaba a abrir las puertas del automóvil para que pudieran subir.

Karol G saliendo con Feid de un establecimiento en Nueva York (Foto: El Gordo y La Flaca / Instagram)

En el breve video, también se puede apreciar a varios seguidores de Karol G y Feid acercándose con la esperanza de obtener un autógrafo o una foto. Sin embargo, en esta ocasión, no pudieron cumplir sus deseos debido a la prisa de los cantantes paisas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que vemos a Karol G y Feid juntos, ya que durante la gira de Feid en Miami, también los capturaron tomados de la mano y sonriendo ante las cámaras.

