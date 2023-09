No cabe duda que Karol G siempre da de qué hablar, no sólo por sus exitosos temas y sensuales pasos en el escenario, también porque cada vez que hace algo, muchos la relacionan con su ex Anuel AA. Algo que sucedió durante una presentación en Estados Unidos, donde se animó a cantar algunos temas de Selena Quintanilla; por supuesto, los temas que entonó para muchos estaba dedicado a quien fue su pareja. ¿Qué tan cierto es esto?

Antes de detallarte lo que realmente pasó, no debemos olvidar de mencionar que la colombiana siempre ha señalado que es fanática de la ‘Reina del Tex-Mex’, tanto así que tiene un tatuaje de la artista que murió a los 23 años en 1995.

La colombiana y Anuel AA se convirtieron en una de las parejas más queridas del medio, pero acabaron en 2021 (Foto: Karol G / Instagram)

¿KAROL G LE CANTÓ UN TEMA A ANUEL AA?

Aprovechando que estaba ofreciendo un concierto en San Antonio de Texas, Estados Unidos, de donde era originaria Selena Quintanilla, a Karol G no se le ocurrió mejor idea que cantar dos temas de la famosa artista.

Fue así que se animó a entonar a viva voz “Como la flor” y “Si una vez”; de hecho, esta última canción fue interpretada por muchos como una indirecta a su ex, de quien aseguran aún no lo olvida, publica Univision.

Aunque la reguetonera se centró en entonar con mucho sentimiento para el público que asistió a verla el 31 de agosto, la gente aseguraba que aún sufre por Anuel AA. Algo que hicieron notar en las redes sociales. “Podrán decir lo que sea, pero amor de la vida solo hay uno, y el de Karol G fue Anuel. Los demás, los aprenderá a amar”, “Ni ella supera a Anuel ni Anuel la supera a ella”, “Amo a Karol G, pero siento que se iguala con Anuel. Siento que aún hay amor”, fueron algunos de los comentarios.

Karol G en pleno concierto en San Antonio de Texas (Foto: Univision)

¿REALMENTE KAROL G LE DEDICÓ UN TEMA A ANUEL AA?

A pesar de que muchos estaban convencidos; lo cierto es que la popular ‘Bichota’ en ningún momento estaba dirigiéndose con las letras de dichas canciones a su expareja. Resulta que el homenaje que estaba rindiendo, si bien era para quienes habían ido a verla, tenía nombre propio: Suzette, la hermana de Selena.

Incluso ambas se tomaron un selfie para inmortalizar el momento. Es más, la joven se mostró muy feliz de que la colombiana interprete los temas de su fallecida pariente.