Karol G sigue sonando en conciertos, listas y hasta redes sociales. La exnovia de Anuel AA no deja de sorprender a propios y extraños con sus temas y ya se alista para volver a liderar el ranking de Spotify por otras semanas más. Sin embargo, la popular “Bichota” recibió una sentida crítica por una de sus coreografías.

Desde hace buen tiempo, Karol G ha logrado meterse en la pelea por ser la artista latina del año con cada uno de sus videoclips. Si bien existen otros nombres de gran peso como Shakira o Ivy Queen, la nacida en Medellín ha sabido adaptarse al tiempo de las redes sociales y sacar temas que logran ser virales en poco tiempo.

Prueba de ello fue su último álbum llamado “Mañana Será Bonito”, el cual se ha convertido en un auténtico éxito en términos de audiencia y que posee la colaboración con artistas de talla internacional como Romeo Santos, Quevedo y la mísmisima Shakira.

Karol G fue una de las figuras latinas presente en los MTV VMAs 2023 (Foto: AFP)

Y si a ese ascenso profesional le sumamos la nueva etapa amorosa que viene teniendo Carolina Giraldo Navarro con su compatriota Feid, podríamos aventurarnos en decir que el matrimonio está mucho más cerca de lo parece.

O al menos eso creíamos hasta que vimos la candente coreografía de Karol G con su bailarín durante una de sus giras.

¡PURO FUEGO! ASÍ FUE EL SENSUAL BAILE DE KAROL G CON SU BAILARÍN

Durante su gira “Mañana Será Bonito Tour” en Estados Unidos, Karol G realizo una peculiar coreografía con uno de sus bailarines que ha desatado la polémica en las redes sociales debido a la sensualidad de los pasos que ambos mostraron.

Esto generó un revuelo mediático en cuestión de horas, donde la intérprete de “Provenza” fue duramente señalada por una serie de videos que fueron colgados a las redes sociales.

Para muchos usuarios, la complicidad y confianza entre el artista y el coreógrafo fue tan sensual que por ratos parece que se van a besar. Incluso, se ve que el experto en danza coge por el trasero a la actual pareja de Feid.





Como era de esperarse, este gesto no le gustó en lo absoluto a los fanáticos de la colombiana, quienes no dudaron en expresar su malestar por medio de críticas y comentarios en redes sociales, además de otros mensajes burlándose de Feid y Karol G. “Ese bailarín está buenísimo”, “a Feid no le importa, son un equipo, de hecho trabajan muchas cosas juntos”,”tienen una relación privada, además ni le perreo”, sostuvieron decenas de internautas.

Sea como fuere, no cabe duda de que la “Bichota” derrocha sensualidad cada vez que puede, y pese a la sensualidad del video, se le ve muy estable a lado de Feid. ¡Qué talento, Karol!

LA RELACIÓN DE KAROL G Y FEID EN LA ACTUALIDAD

Hace semanas, diversos portales de comunicación y cuentas de TikTok dieron cuenta de la estadía de Karol G y Feid en Nueva York. En dicha ciudad, ambos artistas se mostraban naturales y dejaron ver la gran relación que llevan en la actualidad.

En las imágenes compartidas, se puede ver a los oriundos de Colombia saliendo de un edificio y dirigiéndose hacia un vehículo. Un miembro de su equipo de seguridad personal les ayuda a abrir las puertas del automóvil para que puedan entrar.

Mientras caminan, en el breve video también se observa a varios seguidores de ambos que se les acercan con la intención de conseguir un autógrafo o una foto. Sin embargo, en esta ocasión, no pudieron hacerlo debido a la prisa que tenían los cantantes paisas.

Karol G acompañó a Feid a su concierto en Miami (Foto: larevistavea / Instagram)

Esto no marca la primera vez que los vemos juntos, ya que durante la gira de Feid en Miami, los pudimos ver tomados de la mano y sonriendo ante las cámaras.

