Todo hace indicar que Karol G y Feid ya no ocultan su amor tras verlos juntos de la mano en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, un hecho en particular por parte de la intérprete de “Mi ex tenía razón” desató la polémica en las redes sociales. ¿Se le habrán subido los humos a la exnovia de Anuel AA?

Contrariamente a lo que sucedía en 2022, Karol G parece estar decidida a ventilar su amorío con Feid cada vez que puede, sea en redes sociales o durante sus giras por Latinoamérica. Por ello, ya no será sorpresa alguna ver a los cafeteros paseando agarraditos de la mano en diferentes ciudades del mundo.

Karol G durante su gira "Mañana será bonito" en el Rose Bowl de Pasadena, California, el 18 de agosto de 2023 (Foto: Robyn Beck / AFP)

Prueba de ello fue el paseo que Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la colombiana, compartió con el autor de “Normal” en Estados Unidos, en donde se les ve juntitos y agarraditos de la mano a la salida de un edificio oscuro. Lastimosamente, este encuentro se vio eclipsado por un acto grosero que tuvo la colombiana con uno de sus fanáticos.

¿FUE GROSERA? EL GESTO DE KAROL G CON UNO DE SUS FANÁTICOS

Cuando la parejita salió de un edificio de puertas negras y agarrados de la mano, podemos ver que hay un tumulto de fanáticos, periodistas y paparazzis esperando su llegada. Uno de estos seguidores llevaba un ramo de flores que pretendía entregarle a Karol G.

Karol G ya no oculta su amor con Feid (Foto: El Gordo y La Flaca / Instagram)

Sin embargo, la actitud de la cantante colombiana llamó la atención de los internautas en redes sociales. Resulta que la exnovia de Anuel AA no solo rechazó el regalo de su fanático, sino que le propinó un leve empujón mientras se dirigía con Feid rumbo a la camioneta que los esperaba.

Tal hecho fue grabado y subido a las redes sociales, causando una gran controversia en cuestión de horas. Como era de esperarse, hubo quienes defendían a la colocha mientras que otros criticaron el accionar de la “Bichota”.

“¡Que desaire a la chica, no aceptó las flores!”, “Ella ni caso le hizo a sus fans hasta rechazo las flores pero ayyyy si hubiera sido Yailin Dios me imagino la acribillada que le estuvieran dando”, “Rechazó el ramo, a Karol ya vi como hace un año se le subió la fama”, “Arrogante me pareció con la persona de las flores”, “¿Por qué no agarran las cosas que con esfuerzo les regalan?”, fueron algunos de los comentarios vertidos en contra de la oriunda de Medellín.

LA CITA DE KAROL G Y FEID EN LA GRAN MANZANA

Diversos perfiles de TikTok han compartido un video de Karol G y Feid en Nueva York, en el que muestran abiertamente su cariño mutuo y ya no temen mostrarlo ante sus seguidores.

En las imágenes compartidas, se puede observar a los dos cantantes colombianos saliendo de un edificio y caminando hacia un automóvil, donde un miembro de su seguridad privada les ayuda a abrir las puertas para que suban.

Mientras caminan, en el breve clip también se aprecia a varios fans de ambos que se les acercan con la intención de obtener un autógrafo o una fotografía, aunque en esta ocasión no pudieron hacerlo debido a la prisa que tenían los interpretes paisas.

No es la primera vez que los vemos juntos, pues durante la gira de Feid en Miami, pudimos ver a los tórtolos agarrados de la mano y muy sonriente ante las cámaras.

Karol G acompañó a Feid a su concierto en Miami (Foto: larevistavea / Instagram)

De esta forma, la relación entre ellos parece estar más sólida con el pasar de los días. ¿Estaremos a poco de una pedida de mano?

