Keanu Reeves se quedó con un artículo de la película “Matrix”. El actor canadiense que se hizo mundialmente famoso interpretando a Neo en la saga de ciencia ficción y acción aún guarda un objeto particular, según lo reveló a Reddit para una sesión de Ask Me Anything (AMA).

En la icónica película de acción de Lilly y Lana Wachowski de 1999, el personaje de Reeves debe elegir entre tomar una pastilla roja (que le hará ver la verdad sobre la realidad simulada en la que vive) o una pastilla azul (que lo mantendrá ciego sobre el mundo real).

Finalmente, Neo eligió la pildora roja en la película, al igual que Keanu Reeves en la vida real. El intérprete de 58 años se quedó con este objeto luego de grabar la película de 1999, que lo lanzó al estrellato en Hollywood. ¿Qué dijo sobre esto? Aquí te lo contamos.

Keanu Reeves como Neo en "Matrix" (Foto: The Matrix Movie)

LA PILDORA QUE KEANU REEVES SE LLEVÓ DEL SET ORIGINAL DE “MATRIX”

Durante su participación en Reddit para una sesión de “Ask Me Anything” (AMA), Keanu Reeves reveló que se quedó con la pildora roja de la película “Matrix”.

Cuando un usuario de Reddit le preguntó si alguna vez robó algo del set Keanu Reeves respondió: “No fue robado... el reloj y el anillo de bodas de ' John Wick ‘, una espada de ‘47 Ronin’ y la primera píldora roja que me dieron los Wachowski”, afirmó.

Una de las escenas más famosas “Matrix” es cuando el personaje de Laurence Fishburne, Morpheus le presenta al personaje de Reeves la opción de elegir entre la píldora roja o azul.

Keanu Reeves volverá a ser Neo en la cuarta entrega de "Matrix". (Foto: Warner Bros)

La píldora roja, que toma Neo, le permite ver la verdad, mientras que la píldora azul le permitiría volver a su realidad normal y vivir en paz, como le explicó Morfeo.

Finalmente, Keanu Reeves conservó la pildora roja como recuerdo de sus días de grabación de “Matrix”, película escrita y dirigida por las hermanas Wachowski.

¿KEANU REEVES PREFIERE LAS ESCENAS DE ACCIÓN DE “MATRIX” O “JOHN WICK”?

Keanu Reeves está promocionando su última película en la franquicia de John Wick , “John Wick 4″ y otro usuario en Reddit le preguntó si prefería el entrenamiento de artes marciales que hizo para “The Matrix” o el de “John Wick”.

“¿A Reeves le gusta más el entrenamiento de kung fu para “The Matrix” que el jiu-jitsu para “John Wick”?”, fue la pregunta que le hicieron a Keanu Reeves, quien se negó a comparar las sagas.

“Nada se puede comparar con el entrenamiento de kung fu de ‘The Matrix’ porque fue tan único y mi primera vez”, respondió Reeves y agregó: “Pero el jiu-jitsu en ‘John Wick’ que se integra con el judo y los tiroteos nunca se puede tocar a su manera”.