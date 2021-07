Kerem Bürsin, el actor que da vida a Serkan Bolat en “Love Is in the Air”, se ha convertido en uno de los galanes de telenovelas más populares del momento. El intérprete turco de 34 años no solo se ha hecho conocido en su país natal, también es famoso en otras partes del mundo. Y es que el éxito y la fama le sonríen gracias a su talento, carisma y profesionalismo.

En “Love Is in the Air”, Kerem Bürsin interpreta a un joven millonario que gracias a su talento para los negocios gana una gran reputación y vive rodeado de lujos y confort. Este personaje le ha abierto las puertas al mercado del entretenimiento internacional y le ha permitido ganarse el cariño del público.

Sin duda, el actor se encuentra en su mejor momento profesional y es que su carrera está en ascenso. Tras el éxito de “Love Is in the Air”, Kerem Bürsin va a protagonizar la primera serie turca para Disney+ en su llegada al país otomano. ¿De qué se trata esta ficción? ¿Qué personaje interpretará Bürsin? Aquí te contamos todos los detalles.

KEREM BÜRSIN, DE “LOVE IS IN THE AIR” A “DISNEY PLUS”

Según la periodista turca Birsen Altuntas, Kerem Bürsin será el protagonista de la primera serie turca para Disney+ en su llegada al país otomano. Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre el proyecto, haber firmado por esta plataforma de streaming es un gran paso para su carrera.

Birsen Altuntas es una periodista turca que goza de buena reputación cuando se trata de estos asuntos, por lo que la noticia ha sido muy bien recibida por el público. De esta forma, se confirma que Kerem Bürsin suma un nuevo proyecto a su carrera que le permitirá hacerse aún más conocido.

Según lo revelado por la periodista, Bürsin había recibido una oferta del servicio de Disney. Lo que queda por confirmar es qué tipo de producción será y qué personaje interpretará el actor turco.

Por el momento, parece que la producción que protagonizará Kerem Bürsin no tendrá temática de superhéroes y que tirará más hacia el estilo familiar.

Lo que sí se sabe es que la productora que está detrás del proyecto es MF Yapim, la misma que creó “Love is in the air”. Esta empresa se especializa en historias para todos los públicos y del género romántico, por lo que ya nos podemos dar una idea de lo que será la nueva serie turca.

Hace tiempo que se venía rumoreando que Kerem Bürsin se encontraba en conversaciones con una importante plataforma de streaming. En un inicio se pensó que se trataba de Netflix, ya que la compañía tiene presencia en Turquía, sin embargo, finalmente se supo que se trata de Disney+.

Según SensaCine, este nuevo proyecto podría haber dificultado la continuación de Bürsin en la segunda temporada de “Love is in the air” junto a su compañera Hande Erçel. Felizmente, el actor logró organizar su agenda y repetir su papel de Serkan Bolat.