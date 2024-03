“Killers of The Flower Moon” (en español: “Los asesinos de la luna”) fue mi película favorita del 2023. Lo cierto es que la cinta no solo nos acerca a la dramática historia real detrás del asesinato masivo de los miembros de la Nación Osage en Estados Unidos, sino que también nos permitió apreciar el talento del maestro Martin Scorsese por primera vez al lado de sus dos colaboradores favoritos juntos: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Por si fuera poco, la cinta es la carta de presentación al mundo de la extraordinaria Lily Gladstone, actriz que le da vida a Mollie Burkhart en la ficción. Pero, ¿sabías que la producción esconde varias curiosidades? Pues, en esta nota, te presento 7 datos muy particulares que debes conocer sobre el largometraje.

Vale precisar que el filme tiene una duración de 206 minutos y, en el elenco, también destacan nombres como Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers y Jason Isbell.

Ambientada en el Oklahoma de los años veinte, el proyecto cinematográfico describe los asesinatos en serie de miembros de la rica Nación Osage. Como sabemos, esta cadena de crímenes brutales llegó a conocerse como el “Reinado del Terror”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Killers of The Flower Moon”:

LOS 7 DATOS CURIOSOS SOBRE “KILLERS OF THE FLOWER MOON”

7. El equipo soñado de Scorsese se reunió al completo

Como ya lo mencioné, “Los asesinos de la luna” reúne al director Martin Scorsese con los actores Leonardo DiCaprio (en su sexta colaboración juntos) y Robert De Niro (en su décima colaboración juntos).

Sin embargo, detrás de cámaras también estuvieron otros compañeros habituales de la filmografía del autor: la editora Thelma Schoonmaker, la productora Emma Tillinger Koskoff y el fallecido compositor Robbie Robertson.

Leonardo Dicaprio, Martin Scorsese y Robert de Niro en el estreno de "Killers of the Flower Moon" en Cannes 2023 (Foto: AFP)

6. Decenas de miembros de la Nación Osage fueron actores en la película

De acuerdo con Desrt Sun, la directora de casting Rene Haynes contó que la película tiene 69 papeles de actores nativos americanos acreditados, de los cuales 44 son miembros de la Nación Osage.

Cabe resaltar que todos tenían algún tipo de relación familiar con la historia que se narra en la cinta, por lo que el equipo de producción asumió su trabajo con mayor responsabilidad.

5. Los sets estaban decorados con elementos Osage reales

El decorador Adam Willis reveló que tener la posibilidad de trabajar con los intérpretes Osage, les permitió incorporar piezas reales de la comunidad al diseño de las locaciones.

La vajilla de la casa de Mollie, por ejemplo, le pertenece a la familia del actor Red Corn, mientras que los muebles de la vivienda también eran piezas únicas del pueblo originario.

4. Uno de los actores secundarios más recordados hizo su debut en la película

Tras ver el largometraje, quizá recuerdas a Blackie Thompson, uno de los personajes que hace el trabajo sucio de William Hale (Robert De Niro). Pues resulta que está interpretado por Tommy Schultz, un bombero que nunca había actuado en su vida. ¡Pocos pueden presumir que hicieron su debut cinematográfico en un film de Scorsese!

Tommy Schultz interpreta al forajido Blackie Thompson en la película "Killers of the Flower Moon" (Foto: Paramount Pictures)

3. El búho de la película fue escogido tras una audición

Según la estación de noticias KMOV4 de St. Louis, la búho real Eli fue escogida para darle vida al ave que aparece en “Killers of The Flower Moon”. Ella fue elegida tras una rigurosa audición en la que participaron otros 4 ejemplares.

2. Los récords en los Oscars 2024

Gracias a esta película, la editora Thelma Schoonmaker consiguió una nominación al Óscar 2024 en la categoría Mejor Montaje. A los 84 años, se convirtió la persona de mayor edad en competir en la terna. Además, es quien ostenta el récord de más nominaciones en la categoría: tiene 9 en total.

Algo similar ocurre con Martin Scorsese: a los 81 años, marca el récord como la persona de mayor edad en ser nominada a la Mejor Dirección. Asimismo, es la persona viva con más nominaciones en la terna: tiene 10 en total.

1. Lily Gladstone hizo historia

A lo largo de la temporada de premios 2024, Lily Gladstone hizo historia como la primera descendiente de los pueblos nativos estadounidenses en ganar el SAG Award a la Mejor Actriz y el Golden Globes a la Mejor Actriz - Película Dramática. ¿Repetirá el triunfo en los Oscars?

Lily Gladstone con su estatuilla de los SAG Awards por su trabajo en "Killers of the Flower Moon" (Foto: AFP)

