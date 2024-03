Lo que parecía ser una historia de amor que iba a perdurar en el tiempo con un “y vivieron felices para siempre”, pronto llegó al quiebre de un joven matrimonio cuya llama se apagó rápidamente en tres años, al menos eso es lo que parece; así es “Queen of Tears” (“La reina de las lágrimas”, en español), la serie coreana que nos muestra cómo dos personas de mundos completamente diferentes se enamoran y casan, rompiendo todo tipo de esquemas marcados por las clases sociales: Hong Hae-in pertenece a una de las familias más ricas de Corea del Sur, mientras que Baek Hyun-woo es el director jurídico de un conglomerado minorista, que luchó para salir adelante. Debido a que el muchacho trata de complacer en todo a su esposa, sus intentos no dan resultados, por lo que se siente desencantado de ella, algo que llevará a una crisis conyugal. Aunque la esposa no entiende por qué su marido se comporta de esa forma, él está confundido. ¿Será el fin o se reavivará su romance? El papel de los actores principales recae en Kim Ji-won y Kim Soo-hyun, cuyos roles están cautivando al público de Netflix. A raíz de ello, te contamos quién y más datos sobre el protagonista.

Cabe mencionar que la serie se encuentra disponible en el gigante de streaming desde el 9 de marzo en Estados Unidos y desde el 23 de marzo en Latinoamérica. Cada semana se emiten dos episodios de la romántica historia creada por Park Ji-eun, la mente detrás de otra exitosa producción como “Aterrizaje de emergencia en tu corazón”.

En "Queen of Tears", Baek Hyun-woo es el esposo de la heredera Hong Hae-in, por lo que ella es la que controla la dinámica de poder en su relación (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE KIM SOO-HYUN

Nombre completo: Kim Soo-hyun

Kim Soo-hyun Lugar de nacimiento: Gangnam, Seúl, Corea del Sur

Gangnam, Seúl, Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 16 de febrero

16 de febrero Año de nacimiento: 1988

1988 Edad: 36 años

36 años Instagram: @soohyun_k216

2. ¿QUIÉN ES KIM SOO-HYUN?

Kim Soo-hyun es un reconocido y talentoso actor surcoreano, ya que es uno de los histriones mejor pagados en su país. Ha trabajado en producciones como “El gran golpe”, “Está bien no estar bien”, “Mi amor de las estrellas” y “Secretly, Greatly”.

El histrión regalando un selfie a sus millones de seguidores (Foto: Kim Soo-hyun / Instagram)

3. SU PADRE FUE CANTANTE

El nombre de su padre es Kim Chung-hoon, quien fue el cantante principal de la banda de los 80 Seven Dolphins. Por tanto, la sangre artística corre por sus venas.

4. ¿CÓMO INCURSIONA EN LA ACTUACIÓN?

Debido a que era tímido e introvertido, su madre lo animó a estudiar actuación en la escuela, convirtiéndose en unos de los mejores en secundaria.

El histrión posando para una fotografía con las manos en pecho (Foto: Kim Soo-hyun / Instagram)

5. SUS INICIOS FUERON EN EL TEATRO

La primera participación actoral de Kim Soo-hyun fue en la obra teatral “El sueño de una noche de verano”. Posteriormente, formó parte de los musicales “Grease” y “Hamlet”.

6. DEBUT TELEVISIVO

Tras algunas audiciones, debutó en televisión el año 2007 con un papel secundario en la comedia “Kimchi Cheese Smile” y al año siguiente obtuvo un rol principal en el drama juvenil “Jungle Fish”.

Kim Soo-hyun tomándose una fotografía con su celular frente al espejo (Foto: Kim Soo-hyun / Instagram)

7. ESTUDIA CINE Y TELEVISIÓN

En 2009, Kim decide matricularse en el Departamento de Cine y Teatro de la Universidad Chung-Ang.

8. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

Ha participado en producciones como el cortometraje “Worst Friends” (2009), “Father’s House”, “Will It Snow for Christmas?”, “Giant”, “Dream High”, “Moon Embracing the Sun”, “My Love from the Star”, “The Producers”, etc.; mientras que en la pantalla grande actuó en “The Thieves”, “Secretly, Greatly”, “Real” y otros títulos más entre ambos. Cabe destacar que tras cumplir su servicio militar, formó parte de “Hotel del Luna” y “Crash Landing on You”.

Kim Soo-hyun sabe cómo cuidar su salud en el intenso frío (Foto: Kim Soo-hyun / Instagram)

9. FUE EL ROSTRO DE 17 MARCAS EN SIMULTÁNEO

Debido a su popularidad, Kim Soo-hyun estableció un récord en patrocinio de productos al ser la cara de 17 productos simultáneamente en 2013.

10. GANÓ VARIOS PREMIOS

El actor ha ganado cuatro premios Baeksang Arts, dos premios Grand Bell y un premio Blue Dragon Film.

El actor tomándose un selfie. Él luce muy abrigado (Foto: Kim Soo-hyun / Instagram)

11. FACETA COMO CANTANTE

El histrión también ha incursionado en la música, ya que grabó dos canciones para la banda sonora del drama “Dreaming”, además del tema principal “Dream High” con el resto del elenco. Asimismo, ha lanzado dos sencillos para la banda sonora del drama “My Love from the Star”.

12. SE ENLISTÓ EN EL EJÉRCITO

Kim dejó en pausa su carrera como actor y en octubre de 2017 se enlistó en el ejército para completar su servicio militar obligatorio de 21 meses. En febrero de 2019, Kim recibió un ascenso anticipado como sargento por su conducta excepcional y fue dado de baja en julio de ese mismo año.

Una de las actividades que le gusta realizar al actor es montar bicicleta (Foto: Kim Soo-hyun / Instagram)

13. ES MODELO PUBLICITARIO

Tras su paso por el drama “My Love from the Star”, el actor se convirtió en el modelo publicitario más solicitado, pues apareció en más de 30 anuncios.

A él también le gusta practicar senderismo (Foto: Kim Soo-hyun / Instagram)