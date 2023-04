Como bien sabemos, el mundo de los animes es de los negocios más rentables en la actualidad. Desde merchandising, videojuegos, adaptaciones cinematográficas y puestas teatrales son algunas de las formas en que logran sacarle provecho a la obra. “Kimetsu no Yaiba” no es ajeno a ello, aunque no todo logra ser tan positivo como creemos.

Como bien sabemos, “Kimetsu no Yaiba” forma parte del mundo geek contemporáneo. Sus intrépidas aventuras, acompañadas de un excelente guion, hacen que el anime creado por Koyoharu Gotouge sea de los más aclamados en toda la actualidad.

Sin embargo, la latente fragilidad mental y la ola de suicidios ocurrida en Japón ha llegado a calar en diversos creadores y personajes del mundo de la animación, incluso, diversos mangakas y dibujantes de renombre.

"Kimetsu no Yaiba" estrenó el 15 de abril su tercera temporada (Foto: Ufotable)

Sea como fuere, los autores de mangas terminan siendo presos de su propio éxito, pues a medida que la serie o ficción logra conseguir un gran público mundial, diversas empresas empiezan a exigirle más capítulos y episodios de por medio, sin tener en cuenta la capacidad y el estado de ánimo de los creadores originales.

¿LA CRISIS JAPONESA AFECTÓ A LOS CREADORES DE MANGAS?

Al respecto, Kevin y Laura, dos miembros de la cuenta Mangas y otras viñetas, cuentan que la problemática de la depresión fue minimizada por el gobierno nipón hasta inicios de los años dos mil, pero gracias al internet, lograron tomar conciencia de este mal instaurado en todo el país oriental.

“La depresión no estaba aceptada en Japón y sigue siendo un tema muy sensible. Muchos autores acaban con depresión e incluso llegan a suicidarse porque es muy duro. Aunque la globalización ayuda a que la información sea mucho más accesible”, señalaron los jóvenes en declaraciones que recoge Sensacine.

El show creado por Koyoharu Gotouge se convirtió rápidamente en un éxito mundial (Foto: Demon Slayer / Instagram)

Ahora, específicamente en el ámbito de los animes, señalan que las sobreexplotaciones dentro de esta industria han logrado derribar la tranquilidad de los creadores de franquicias legendarias como “Naruto”, “One Piece” e incluso el propio “Kimetsu no Yaiba.

“Es cuando ahí están estas empresas gigantes y donde trabajas hasta morir”, sostuvo Kevin. “De ahí también un poco la filosofía confuciana japonesa que viene de la época samurai. Y creo que eso se traslada sobre todo más que nunca al manga y al anime”

¿EL CREADOR DE “KIMETSU NO YAIBA” ESTÁ EN PELIGRO?

Si bien “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” se encuentra en estos momentos gozando de una gran aceptación por parte del público, resulta extraño que el propio estudio de animación y, especialmente, Koyoharu Gotouge.

“Más allá de los directores, los trabajadores y los productores, estos no se pueden volver ricos haciendo animación. Incluso el estudio que lleva Kimetsu no Yaiba se encuentra en números rojos”, sostiene Laura.

Ante ello, vale preguntarse si Gotouge logrará atravesar una crisis mental debido a que las ganancias obtenidas de su propia creación son recogidas por los productores y directores de la versión animada.

Al parecer, las ganancias del anime en las plataformas de streaming irían a parar a los productores (Foto: Crunchyroll)

“Los productores son los que invierten el dinero y son los que se llevan justamente ese dinero y las empresas de animación lo que les quedan es lo que sale del merchandising. Todo el resto va a la productora. Lo que te da a pensar qué es lo que se lleva el mangaka”, finalizaron los expertos en animes.

¿Será que el mangaka de “Kimetsu no Yaiba” corre peligro? Pues, estaremos atentos a toda noticia.