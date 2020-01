El fatal accidente de helicóptero donde murió Kobe Bryant no solo llenó de tristeza al mundo entero, sino que diversas celebridades se mostraron afectadas al considerarlo un amigo muy especial; sin embargo, quien ha hecho noticia es la empresaria estadounidense Kylie Jenner, quien era una usuaria frecuente de la aeronave, la misma que alquilaba en diversas ocasiones y en Instagram quedó el registro de la última vez que subió a ella.

Al conocer la pérdida de la estrella de la NBA, que viajaba junto a su hija de 13 años, Gianna, y otras 7 personas el domingo en Calabasas, Estados Unidos , la menor del clan Kardashian-Jenner le dedicó unas sentidas palabras de despedida y reveló conocer al piloto Ara Zobayan especialmente bien, pues se encargó de trasladar junto a su familia.

"Que descansen en paz… mis oraciones a las familias de las víctimas. Sigo sin poder creer esto. Ese era el helicóptero que usaba de vez en cuando, con ese mismo piloto, Ara Zoyoban. Era un hombre muy amable. Mantente cerca de tus seres queridos", escribió la empresaria de 22 años en su post.

La última vez que subió

Tras su confesión, muchos de fans se mostraron preocupados en redes sociales y empezaron a especular sobre cuándo lo rentó; sin embargo, la respuesta está en Instagram. Fue la propia Kylie Jenner quien el 10 de noviembre de 2019 compartió en sus stories el viaje que realizó junto a los miembros de su familia, incluida la pequeña Stormi, para celebrar el cumpleaños de su sobre Dream Kardashian, hija de su hermano Robert Kardashian.

La socialité alquiló el helicóptero Sikorsky S-76B para llevar a la pequeña hasta su casa de Hidden Hills donde le había organizado una hermosa fiesta por sus tres años. Incluso las fotografías de la niña sentada al interior de la aeronave se mantienen en el perfil de Rob.

Viajes en helicóptero

Si bien la estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians”, Kylie Jenner, realizó el alquiler en algunas ocasiones para trasladarse con su familia; Kobe Bryant, quien murió a los 41 años, sí era asiduo usuario de él y en una entrevista de 2018 con Alex Rodriguez para “The Corp con A-Rod y Big Cat”, explicó la razón por la cual lo hacía para volar desde su casa en el Condado de Orange hasta el área de Los Ángeles.

“El tráfico comenzó a ponerse muy, muy mal”, recordó Bryant en la conversación. “Estaba sentado en el tráfico y terminé faltando a una obra de teatro de la escuela porque estaba atrapado”, agregó. Fue entonces cuando buscó una solución: “Esta situación siguió ocurriendo, y tuve que encontrar una manera de poder entrenar y concentrarme, pero sin comprometer el tiempo familiar. Entonces fue cuando opté por los helicópteros y pude ir y regresar en 15 minutos”.

(Restos del helicóptero en el que falleció Kobe Bryant. Foto: Agencia Nacional de Seguridad en los Transportes de Estados Unidos)

A Kobe Bryant le sobreviven su esposa Vanessa Bryant y sus tres hijas, Natalia de 17 años, Bianka, de 3, y una bebita de tan solo 7 meses, de nombre Capri.

