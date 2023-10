En “La caída de la casa de Usher”, vemos de todo lo que es capaz la gente para alcanzar la fortuna que siempre ha anhelado; si bien, en un inicio los frutos de la riqueza satisfacen a los beneficiados, poco a poco conocemos qué hicieron los miembros de esta familia para gozar de tantos privilegios, aunque con el paso del tiempo todo comienza a desmoronarse. ¿Cómo? Cobrando la vida de varios de sus integrantes, así como de otras personas. Es más, en uno de sus episodios hay una frase que queda marcada para muchos: “Eres tan pequeña”. ¿Cuál es el significado de esta cita de Madeline? En los siguientes párrafos te lo contamos.

Cabe señalar que la serie gira en torno a Roderick y Madeline Usher, dos hermanos que dirigen una exitosa empresa farmacéutica; todo marcha bien hasta que los hijos de Roderick mueren. Desde ese momento, empezamos a descubrir los más oscuros secretos de esta dinastía.

En "La caída de la casa de Usher", Madeline tiene gran influencia en la vida de su hermano Roderick (Foto: Netflix)

EL SIGNIFICADO DE LA FRASE “ERES TAN PEQUEÑO” EN “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”

La frase “Eres tan pequeña” es muy importante en la trama general de la serie de Netflix “La caída de la casa de Usher”, que nos presenta dos momentos esenciales: el pacto que hacen Roderick y Madeline Usher para pasar de la miseria a la riqueza en la víspera de 1979, y las consecuencias fatales de esa alianza en la actualidad.

Centrándonos en esa cita, recordemos que cuando los hermanos, sedientos de venganza, deciden acabar con la vida de Rufus Wilmot Griswold, lo cercan con una pared de ladrillos, pero justo frente a la cara de su víctima, Madeline coloca un ladrillo con la inscripción: “Eres tan pequeño”. Este simbolismo resume lo que hicieron los Ujieres para llegar a la cima y posteriormente enfrentar su caída, publica Screen Rant.

Sin embargo, no es la primera vez que aparecen estas palabras, ya que mucho antes, en un recuerdo del capítulo 7, se ve cómo Roderick fingió apoyar a C. Auguste Dupin, pero cambia de parecer al último momento, haciendo que arresten al detective, algo que es duramente cuestionado por la esposa del agente, Annabel Lee, quien no duda en enfrentarse a Madeline.

Cuando esta última pretende menospreciarla, haciendo valer solamente la posición de su familia, Lee se da cuenta que los pensamientos de esta mujer son limitados y no duda en decirle: “Pequeña”, en referencia a lo bajo que ha caído y por sólo pensar en ella dejando de lado su integridad moral por preservar su fortuna.

