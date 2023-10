Si ya terminaste de ver “La caída de la Casa Usher” (“The Fall of the House of Usher”), puede que te hayan quedado muchas interrogantes respecto al final y los complejos personajes que presentó Mike Flanagan. Uno de los misterios más grandes es la verdadera naturaleza de Verna, un enigma que arroja una sombra siniestra sobre la narrativa. En este artículo, te lo explicamos.

Al inicio de la serie de Netflix, se revela que el misterioso personaje de Carla Gugino está detrás de las muertes de los seis hijos de Rodrick Usher. Sin embargo, no es hasta el último episodio que se da a conocer el por qué.

Madeline y Rodrick habían hecho un trato para conseguir la fortuna y poder que buscaban, pero a cambio de pagar con las vidas de sus descendientes.

Si se preguntaban si Verna era humana, un fantasma, un demonio o alguna clase de espíritu vengativo, aquí tenemos la respuesta.

¿QUÉ CRIATURA ES REALMENTE VERNA?

La verdadera identidad de la antagonista es más oscura de lo que jamás habríamos imaginado. La pista clave para resolver este enigma se encuentra en su propio nombre. Verna es en realidad el cuervo que se cierne sobre la cabeza de Roderick Usher, y su nombre es un anagrama de “Raven” (cuervo en inglés).

Y es que Mike Flanagan nos había dado muchas pistas al sobreponer las imágenes del animal y la misteriosa mujer, tanto en la serie como en los afiches promocionales.

El cuervo aparece en el arte promocional de la miniserie "La caída de la Casa Usher" (Foto: Netflix)

Una de las primeras conversaciones arroja luz sobre esta extraña y terrorífica relación. Se sugiere que “Los cuervos son los secuaces de Satanás”, insinuando que el dúo Usher puede haber llegado a un trato siniestro cuando aceptaron la propuesta del cuervo, aquella noche en el bar.

Verna no es ni humana, ni fantasma, ni demonio, ni diablo; es algo más allá de nuestra comprensión. En una conversación con Madeline, se aclara de manera sombría: “No soy una mujer”, confirmando que es una cambiaformas con la habilidad de adoptar innumerables formas: desde una fiestera enmascarada hasta un guardia de seguridad, un chimpancé, un gato, una trabajadora de un refugio de animales, una paciente y una trabajadora sexual. Cada transformación revela capas más profundas de la complejidad de su ser.

¿QUÉ REPRESENTA EL CUERVO EN “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”?

En la obra maestra de Edgar Allan Poe, el cuervo se erige como un símbolo del doloroso y eterno recuerdo que acecha incansablemente al protagonista.

Sin embargo, en la serie “La Caída de la Casa Usher”, el cuervo adopta una interpretación sorprendentemente diferente, convirtiéndose en una manifestación del karma y, en última instancia, de la muerte.

Este nuevo enfoque fue confirmado por Carla Gugino, la talentosa actriz detrás del personaje, quien lo describió como “el ejecutor del destino o el ejecutor del karma” en una entrevista con TUDUM.