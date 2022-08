La segunda temporada de “La casa de los famosos” ya está en la recta final y pronto se conocerá quién será el o la ganadora que se llevará 200 mil dólares a su hogar. Ya sabemos quienes concursan por el premio, luego de la eliminación de Laura Bozzo del programa de Telemundo.

Jorge Bernal es uno de los presentadores de “La casa de los famosos: sin censura”, junto a Verónica Bastos. El programa de comentarios en Telemundo llegó junto con el inicio del reality show para analizar el más mínimo detalle que ocurra con las celebridades que participan, como los recientes acontecimientos entre Nacho Casano y Daniella Navarro, quien acaba de dejar la casa.

Por ello, dado su conocimiento en el tema, el conductor dio a conocer quién cree que ganará la segunda temporada.

Verónica Bastos y Jorge Bernal son los conductores del programa "La casa de los famosos: sin censura" de Telemundo (Foto: Jorge Bernal / Instagram)

¿QUIÉN GANARÁ “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″ SEGÚN JORGE BERNAL?

Después de casi tres meses de iniciado “La casa de los famosos 2″, Jorge Bernal parece tener una visión más o menos clara de quién se llevará los 200 mil dólares de premio, aunque admite que podrían haber sorpresas. En exclusiva con la revista “People en Español”, el conductor cubano dijo que esta temporada ha sido diferente.

“No me atrevo a decir lo que va a pasar de aquí a una semana que se acaba el programa. Esta temporada me ha dejado sin palabras, no sé qué esperar”, comentó la celebridad de 46 años.

Una de las sorpresas más grandes de la segunda temporada del reality show ha sido la participación y desempeño de Toni Costa, el bailarín español que tiene una hija con Adamari López.

“Una persona que estaba ahí, estaba ahí viviendo, flotando en la casa. Eso era lo que yo pensaba: ‘si sigue así no va a durar en la casa’ porque está como que de más, es un mueble. ¡Y no! Ha durado, ha mostrado que sí tiene estrategia y la estrategia de él es no tomar bandos, no tomar partido en los asuntos y las peleas”, explicó Bernal. “Es una estrategia que le ha funcionado porque se lleva bien con todo el mundo. Él no nomina porque alguien le cae mal o le ha hecho algo malo a él, muchas veces él nomina porque él ve injusticias. Me parece una manera sabia”

Aunque le parece que ha llegado más allá de lo que suponía, no considera que Toni Costa vaya a ganar. Además, dijo que la decisión estará entre dos participantes en específico.

“No creo que Toni vaya a ganar, creo que va a quedar entre Ivonne y Nacho (Casano). Creo que lo va a ganar Ivonne, aunque Nacho es un calculador, el tipo es un genio y un cerebro, es muy analítico, es un robot”, opinó.

¿POR QUÉ IVONNE PODRÍA GANAR “LA CASA DE LOS FAMOSOS 2″?

De acuerdo con el análisis de Jorge Bernal, Ivonne sería la que tienen mayor posibilidades de ganar “La casa de los famosos 2″. La participante fue la primera finalista elegida por el público y, según el conductor, sería la más querida dentro del programa y que da una buena proyección a la audiencia.

“Es buena actriz, la gente la conoce, ha llorado con ella en la pantalla en las series y en las novelas. Tiene una gran fanaticada”, acotó.

Sin embargo, Ivonne también tiene detractores que la critican por “victimizarse”, aunque con esto no concuerda Bernal. Por el contrario, él la considera una mujer fuerte, que ha podido superar muchas dificultades y simplemente cuenta su historia tal cual es.

“Es una mujer que la vida le ha dado varios cantazos a nivel personal, con el esposo que fallece, la niña que está enfermita. Que ella ventile estos problemas que la vida le ha presentado y que ella ha sabido manejarlos y a sobrevivirlos, no significa que sea una persona que se esté victimizando. Es una persona que está demostrándole al resto del mundo que: ‘a pesar de lo que me ha pasado, yo he podido superarme’”, expresó.