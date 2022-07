Toni Costa es uno de los favoritos para ganar “La casa de los famosos” 2 de Telemundo, principalmente gracias a su faceta como padre de la pequeña Alaïa y su conducta ecuánime ante los conflictos de sus compañeros.

Sumado a esto, las relevaciones sobre su vida amorosa con Adamari López y su actual relación con Evelyn Beltrán le han traído buenas críticas al bailarín español, quien incluso ha aumentado su cantidad de seguidores en redes sociales.

Clara muestra de la buena conducta del instructor de zumba fue la contundente defensa de su exesposa ante las críticas de Niurka Marcos sobre el estado físico de la conductora años atrás.

Toni Costa es uno de los favoritos en "La casa de los famosos" 2 (Foto: Toni Costa / Instagram)

TONI COSTA EXPLOTA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS” 2

Sin embargo, todo tiene un límite, y las tensiones por las últimas semanas de “La casa de los famosos” 2 comienzan a afectar a los concursantes, que buscan formar alianzas y así llegar a la gran final.

Precisamente, uno de estos pactos es el que promueven Nacho y Lewis, que han alentado al cuarto azul a unirse para acabar con el otro grupo y asegurar su continuidad, algo que no ha caído bien en Toni Costa, que ha preferido mantenerse al margen.

De hecho, el español ha mantenido buenas relaciones con el otro cuarto, lo cual lo ha puesto en contra de algunos compañeros, quienes insinuaron una posible nominación para la próxima semana.

“Mientras mi mamá no esté aquí para reñirme, a mí nadie tiene que regañarme por nada... Me la resopla que me nominen, venga, aquí estamos”, indicó abiertamente.

Además, mientras conversaba con Natalia Alcócer, con quien protagonizó un incómodo momento para Adamari López cuando hablaron de infidelidad, volvió a rechazar la alianza.

“¿Qué les he hecho yo a ellos? ¿No seguir su dictadura?... ¿Por no seguir su pensamiento, su ideología de juego?”, comentó ante la confusión de Natalia.

Hasta el momento, el español se mantiene como uno de los favoritos del programa, y su estrategia de no confrontar a sus compañeros parecer ser el camino a la victoria.