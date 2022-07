Desde hace meses, “La casa de los famosos 2″ ha dado mucho de qué hablar. Semana tras semana, competidores como Niurka Marcos han sido eliminados. Sin embargo, actualmente, Toni Costa es el líder, por lo que tiene inmunidad. Quizás su buen desempeño en el programa de Telemundo se deba al constante respaldo que recibe desde lejos por parte de Evelyn Beltrán, la novia del español.

En ocasiones anteriores, el bailarín contó a sus compañeros del reality show que había recibido amenazas por parte de algunos seguidores de su expareja, Adamari López, asegurando que iban a hacer hasta lo imposible para que fuera eliminado.

El 5 de junio, Evelyn y Toni cumplieron 9 meses juntos. Aunque no llevaban mucho tiempo antes de su ingreso al programa, se han mostrado muy unidos.

La pareja se encuentra algo distanciada debido a la participación de Toni Costa en "La casa de los famosos", pero aún así se demuestran mucho cariño (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

¿POR QUÉ A EVELYN BELTRÁN NO LE MOLESTA QUE TONI HABLE DE SU EX?

Evelyn Beltrán contó al medio “La Opinión” que no le molesta en absoluto que Toni Costa hable sobre lo que vivió con Adamari López y cómo es su relación actualmente. Ella se muestra tranquila porque sabe que todo sentimiento romántico quedó en el pasado y ahora solo los une su hija Alaïa.

“Lo que no fue en mi año no me hace daño. Su expareja fue una persona importante para la vida de Toni ¿Por qué? Porque tienen a una nena espectacular que Toni ama con locura, y ella es básicamente gran parte de la historia de quién Toni es hoy en día”, explicó la modelos.

Además aseguró que él empezaba a hablar al respecto cuando se lo preguntaban, a diferencia de lo que muchos sugieren.

“Fueron Casi 10 años, y a la gente se sorprende mucho mi actitud tan madura hacia la relación que ellos tienen ahora. Como Toni dice, el amor se transforma, y como todos los padres tienen a los hijos que siempre los unirán por vida. No me molesta para nada, cuando él habla es porque le preguntan, y con todo el respeto, él contesta”, aseguró.

¿EXISTE UN COMPLOT PARA ELIMINAR A TONI COSTA?

Dentro de la entrevista, Evelyn Costa también habló sobre la participación de su novio en “La casa de los famosos 2″. Para ello, a muchos les sorprendió que llegara tan lejos en la competición. Tras darse cuenta de la amenaza que podría implicar, buscarían eliminarlo.

“Pienso que muchas personas de ‘La casa de los famosos’ no estaban preparados para ver a Toni llegar tan lejos, ya que él empezó siendo muy calladito, y ahora que ven que ha despertado y está resaltando, quieren de una otra forma ponerlo en nominación”, agregó.

Además, aseguró que el bailarín ha crecido mucho como persona dentro del reality, lo cual le alegra mucho, pese a las críticas de otros participantes sobre la forma en la que expresa sus sentimientos.

“Tiene muy claro quién es, aunque mucha gente lo tome diferente, como si él es débil cuando él es todo lo contrario. De todos, es el que más ha crecido en la casa como persona. Ha pasado por muchas pruebas que lo han hecho mucho más fuerte y me siento muy orgullosa”, finalizó.