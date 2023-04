Como bien sabemos, el final de la tercera temporada de “La casa de los famosos” está programado para este lunes 24 de abril, siendo Paty Navidad, Pepe Gamez, Jose Rodríguez, La Materialista y Madison Anderson los cinco concursantes que buscarán levantar la gloria máxima en el programa de Telemundo. Sin embargo, un hecho en particular envolvió a una de las favoritas a llevarse el cetro durante la última emisión.

Si bien el reality de convivencia más famoso de habla hispana ya está llegando a su recta final, los hechos y momentos entrañables siguen apareciendo en pantalla. Esta vez, la gran protagonista fue Madison Anderson, modelo estadounidense de 27 años y actual pareja del empresario Conn Davis.

No obstante, no venimos a hablar de su romance con Davis o algún escándalo mediático dentro del set de grabación, sino acerca de un suceso en particular que terminó por hacer llorar a Madison en vivo y en directo.

En esa línea, la también influencer de Instagram presenció un acto simbólico que posee demasiada importancia y significado para ella: la presencia de una mariposa.

¿QUÉ SIGNIFICA LA MARIPOSA QUE VIO MADISON ANDERSON ANTES DEL FINAL DE “LCDLF32?

Según la propia perspectiva de Madison, este insecto significa una señal del más allá y que proviene de todos sus familiares fallecidos que reposan en el cielo. En pocas palabras, es una ayuda divina que busca apoyarla en esta recta final del programa de Telemundo que finaliza este lunes 24 de abril.

“No estoy sola, esto es una señal, no es una coincidencia”, aseveró la novia de Conn Davis mientras intentaba contener su llanto ante las cámaras de Telemundo.

Este hecho protagonizado por Madison con una mariposa no hace más que recordarnos la ocasión en que Juan Rivera señaló haber recibido un mensaje de su hermana, la desaparecida Jenni Rivera, desde el cielo. Curiosamente, fue también una mariposa.

No obstante, la jovencita puertorriqueña le restó importancia en una primera instancia, aunque volvió a tocar el tema del más allá al cabo de unas horas tras el regreso de este pequeño visitante.

Para sorpresa de Madison, la misma mariposa regresó a posarse en las humanidades de los concursantes, aunque fue en la muñeca de la modelo boricua donde más tiempo permaneció quieta, lo cual dejó perplejos a Pepe Gamez y compañía.

Madison Anderson entró en llanto al ver la mariposa posar en su mano (Foto: Telemundo)

Fue en ese instante que la hija de Adam Anderson y Belinda Berríos entró a llorar de emoción sin consuelo alguno, dándole un significado muy especial en el tramo final del reality. Pese a que sus seres queridos le enviaron un mensaje de calma y paz durante este tramo final del programa de competencia, Madison siguió llorando y dejando en claro que es una mujer de mucha fe.

¿MADISON SERÁ LA GANADORA DE “LCDLF3″?

Aunque muchos no se creyeron la escenita de Madison, debemos aclarar que la joven es una de las candidatas a ganar la tercera entrega del reality de Telemundo. Para muchos, es una estrategia para poder aventajar al resto de participantes este lunes 24 de abril.

La modelo puertorriqueña podría ser la ganadora de esta tercera temporada del reality de Telemundo (Foto: Madison Anderson Berríos / Facebook)

Sea como fuere, sabemos que será una gala repleta de emociones y sorpresas hacia todos los televidentes. ¿Podrá Madison ser la ganadora de esta tercera temporada?