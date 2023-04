En la tercera temporada de “La casa de los famosos” se vivieron momentos nunca antes vistos en un reality, incluyendo la renuncia de Monique Sánchez, Aristeo Cázares y Juan Rivera, tres concursantes que por diversos motivos dejaron el programa y que fueron reemplazados por Samira Jalil y Diego Soldano.

Precisamente fue el actor argentino uno de los más destacados pese a su ingreso tardío, pues se mantuvo hasta las últimas semanas del show, superando en diferentes ocasiones las rondas de nominaciones del programa de Telemundo, siendo salvado por el público.

Durante su paso por el reality, el artista de “La doña” o “Los miserables” supo ganarse el apoyo de sus compañeros y reveló curiosos detalles de sus proyectos y su relación con su exesposa y con su actual novia, a quien dejó para unirse a “La casa de los famosos”.

Diego Soldano indicó que dejó su hogar con Shiran Avraham para unirse a "La Casa de los Famosos" (Foto: shiran.avraham / Instagram)

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE DIEGO SOLDANO?

Durante una de las galas del programa en marzo, Soldano se refirió a Shiran Avraham, su actual novia, a la que tuvo que dejar cuando le llegó la propuesta de unirse a “La casa de los famosos”.

“Shiran tiene 38 años, es 15 años menor que yo. Es una sirena del mediterráneo y habla todo raro como es israelí, pero vivió en Londres, en Manchester, en España…”, le contó a sus compañeros del programa.

Si bien el actor no tuvo reparos en alabar a su novia, también admitió que ambos se encontraban en una etapa complicada y debían resolver sus diferencias cuando la participación de este en el reality termine.

“Yo ya entré acá habiendo digamos time off, me tiene mis cosas y cuando salga voy a ver… Habían pasado cosas, yo no lo supe manejar, yo creo que no lo supe manejar, soy nuevo en esto…”, sentenció.

LA RELACIÓN DE DIEGO SOLDANO Y SHIRAN AVRAHAM

A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 350 mil seguidores, el actor argentino se refirió a su relación con Shiran y anunció que los días de incertidumbre quedaron en el pasado.

“Les quiero contar alguna novedad, estoy con Shiran de nuevo”, adelantó el actor de 54 años

En ese sentido, el actor aseguró que durante su paso por el reality, “no supo explicar” cuál era su estado, complicando la percepción que podrían tener sus seguidores sobre su pareja.

“Tenemos algo hermoso. Quiero que la adoren, no como yo la adoro que es imposible, pero no quiero comentarios de hate. Déjenme hacer mi vida. Es mi vida privada. Shiran es una mujer que yo amo, es hermosa, ama a mis hijos, mis hijos la aman, entonces no quiero que especulen ni piensen nada que no es.

Aprovechando el mensaje, Diego Soldano aprovechó para defender y halagar a la empresaria de 38 años.

“Shiran es mi sirena del mediterráneo, mi todo, así que quiero que le den amor y entiendan que es mi vida, que hay cosas que allá adentro en un show de televisión no puedo contar porque es mi vida privada y hay hijos de por medio, por un montón de cosas y tal vez yo no me supe explicar y se generó todo un malentendido, pero esto quiero que quede claro: Shiran ama a mis hijos y mis hijos la aman”, expresó.