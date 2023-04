La tercera temporada de “La casa de los famosos” ha mostrado momentos nunca antes vistos en el reality, como el intercambio de participantes con “Big Brother Brasil” o el abandono de Monique Sánchez, Aristeo Cázares y Juan Rivera, los cuales fueron reemplazados por Samira Jalil y Diego Soldano.

Precisamente este último, pese a tener menos tiempo en el reality de Telemundo, el artista argentino ha sabido destacar entre las celebs de Estados Unidos que compiten en el programa, siendo el causante de los celos de Arturo Carmona por Dania Méndez o sus reiteradas nominaciones, de las cuales fue salvado por el público.

Del mismo modo, el actor no ha sido discreto sobre su estado sentimental, no solo por su actual pareja, Shiran Avraham, de quien se separó para entrar al programa, sino también por Ibana Lizárraga, su esposa y madre de sus hijos.

Ibana Lizárraga y Diego Soldano fueron pareja por varios años (Foto:DSoldanoFCOficialMia / Twitter)

¿POR QUÉ DIEGO SOLDANO NO VOLVERÁ CON IBANA LIZÁRRAGA?

Durante un segmento de “La Casa de los Famosos” el pasado fin de semana, el actor argentino fue consultado por Pepe Gámez acerca de la posibilidad de retomar su relación con su aún esposa.

“Volvería con tu ex”, le preguntó el actor que dio sus primeros pasos en “Rebelde”, a lo que Soldano respondió sin dudar que eso no ocurriría.

“No, no hay chance. Estoy lejos de tener la relación de partners, de crianza, de compañeros. Necesito que esté bien, que sea feliz, que dé su mejor versión porque entre los dos criamos a los hijos”, señaló.

Según indicó José Rodríguez, el argentino tomó su separación “de la manera más madura, más inteligente que se puede”, algo que fue apoyado por “La Materialista”

“No te digo que no me duele, al principio muchos más. Yo quiero que rehaga su vida, que sea feliz, con quien sea. Lo que me interesa que sea un buen tipo si va a convivir con mis hijos y que sea un buen hombre. Si ella está bien, mis hijos están bien”, aclaró.

SU RELACIÓN CON SHIRA AVRAHAM

Durante la conversación, Pepe Gámez se mostró interesado en conocer cuál era la relación de sus hijos con Shura Avraham, la actual pareja del actor argentino.

“Ellos no conocen a la chava esta que me contaste, ¿o si la conocieron?”, preguntó el mexicano, a lo que Soldano admitió que su novia ya ha tenido oportunidad de presentarse a sus hijos.

“Tú si ibas serio, ¿y al cuánto tiempo (inició su nuevo romance)? Después que te saliste de la casa”, añadió Gámez, a lo que el argentino aseguró que se trató de dos meses desde su separación de Lizárraga.

Finalmente, el actor admitió que las cosas no andan bien con Shiran, pues no sabe cómo va su relación.

“A lo mejor te la traen, wey. Con tu ropa y lo que dejaste en su casa”, bromeó Gamez, ante la risa de sus compañeros.