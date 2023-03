Desde su estreno hace casi dos meses, la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” se ha convertido en una de las entregas más controversiales y llamativas del programa de Telemundo, pues La Jefa no solo ha dispuesto un intercambio con “Big Brother Brasil”, sino que también ha enfrentado la salida de varios personajes.

Y es que en esta nueva edición, el reality ha sufrido el abandono de Monique Sánchez, Aristeo Cázares y Juan Rivera, participantes que por diversos motivos renunciaron al programa y obligaron a la producción a buscar reemplazos para cubrir el cronograma que tenía la cadena hispana en Estados Unidos.

Fue así como el equipo convocó a Samira Jalil y Diego Soldano para cubrir los puestos restantes. Lamentablemente, la primera fue eliminada a las pocas semanas, mientras que el segundo suele estar en las nominaciones, aunque es salvado por el público.

Diego Soldano forma parte de "La casa de los famosos 3" (Foto: Telemundo)

SHIRAN, LA NOVIA A LA QUE DIEGO SOLDANO DEJÓ PARA UNIRSE A TELEMUNDO

Este lunes, el actor argentino, recordado por sus papeles en producciones de Telemundo como “La patrona” o “La doña”, se salvó por cuarta ocasión de ser eliminado y consiguió colocarse entre los 8 finalistas del reality.

La participación del artista en el programa le llegó en un momento en el que este se encontraba iniciando una nueva relación tras la separación de la madre de sus hijos Valentín, Dante y Emma.

En conversación con sus compañeros de casa, el argentino reveló detalles de la misteriosa mujer que se ha convertido en su soporte.

“Shiran tiene 38 años, es 15 años menor que yo. Es una sirena del mediterráneo y habla todo raro como es israelí, pero vivió en Londres, en Manchester, en España…”, contó.

Diego Soldano reveló detalles de su relación con Shiran Avraham (Foto: shiran.avraham / Instagram)

Pese a que se encontraban viviendo juntos, Soldano admitió que no se encontraban viviendo su mejor momento y así, con esa tensión, decidió unirse a “La casa de los famosos”.

“Yo ya entré acá habiendo digamos time off, me tiene mis cosas y cuando salga voy a ver… Habían pasado cosas, yo no lo supe manejar, yo creo que no lo supe manejar, soy nuevo en esto…”, explicó, evidentemente sentido.

Pese a que se trata de una oportunidad de volver a las cámaras, el concursante admitió que la decisión no cayó bien en Shiran, pues a ella “No le gustó mucho, entonces son muchas cosas”.

Finalmente, Soldano indicó que no sabía cuál sería la reacción de ella cuando su experiencia en el reality termine. “Esa es una incógnita que voy a resolver al salir”, sentenció.

Shiran Avraham es la nueva pareja de Diego Soldano (Foto: shiran.avraham / Instagram)

¿QUIÉN ES LA ESPOSA DE DIEGO SOLDANO?

En más de una ocasión, el actor argentino ha dejado en claro que se encuentra separado de Ibana Lizárraga, su aún esposa y madre de sus hijos, quien lo ha acompañado por varios años.

La esposa del artista se dedica a la cocina artesanal y saludable, tal como reveló en su cuenta de Twitter, donde exhibe sus preparaciones, principalmente postres, empanadas, pizzas y otros pedidos.

En sus redes sociales se observa que la mujer no ha compartido contenido con Soldano desde el 11 de junio de 2018, cuando la familia celebró los 10 años de Dante, el segundo hijo de la pareja.