¿Habrá spin-off de “La casa de papel”? La serie de Netflix se ha convertido en uno de los fenómenos de la televisión de los últimos años. La historia, creada por Álex Pina, ha conseguido posicionarse en la plataforma de streaming, que estrenará la temporada 5 el 3 de diciembre de 2021. ¿Pero este será el final de la historia protagonizada por Úrsula Corebró, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso y Alba Flores?

“La casa de papel” no siempre tuvo el éxito con el que goza en la actualidad, a pesar de las inevitables críticas tanto en los medios como las redes sociales. Cuando apareció el 2 de mayo de 2017, con su temporada 1, no parecía tener mayor futuro que sus primeros capítulos.

Sin embargo, la compra de Netflix a Atresmedia, dio un nuevo giro a la historia de los famosos ladrones. De esta manera, la ficción española ganó más público y se convirtió en un fenómeno que ha salido de la pantalla para convertirse ya en parte de la cultura popular a nivel mundial.

Ahora, ya se ha confirmado que la temporada 5 será la última de la historia de “La casa de papel”. Los últimos cinco episodios de la producción televisiva aparecerá a fin de 2021 y, según Pina, será el mejor de los finales que se le pudo haber ocurrido tras corregir esa parte hasta en 33 oportunidades.

La casa de papel es una serie de televisión española creada por Álex Pina. (Foto: AFP)

¿”LA CASA DE PAPEL” TENDRÁ SPIN-OFF?

Álex Pina, creador de “La casa de papel”, manifestó que sí existe una posibilidad de que la serie de Netflix tenga un spin-off, porque los personajes han sido escritos para tengan más aventuras por contar después de la trama principal.

“Tenemos muchas posibilidades de hacer un spin-off, sí, y creo que es gracias a las fuertes y poderosas identidades de los personajes. Siempre hemos buscado que los personajes tengan un diseño muy complejo y en capas. Así que casi todos los personajes tienen una dualidad que nos gustaría ver en un spin-off. Podríamos ver a cualquiera de ellos en otros contextos”, dijo a Oprah Daily.

Esta idea de Pina, por supuesto, no es una confirmación oficial de que el universo de “La casa de papel” se siga extendiendo en futuras producciones. A Esquire contó que es posible así como el hecho de que no haya ninguna. Por el momento, todavía no hay nada concreto en ese sentido.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA CASA DE PAPEL”?

“La casa de papel” tiene un total de 41 episodios de 50 minutos, los cuales se han repartido en 5 temporadas. La serie primero se emitió en Antena 3 de España. Luego, tras la adquisición de Netflix, apareció en la plataforma de streaming, donde se encuentran todos los capítulos que se han estrenados hasta el momento.

El segundo volumen de la quinta y última temporada de "La casa de papel" llega a Netflix en diciembre. (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ NO HABRÁ TEMPORADA 6 DE “LA CASA DE PAPEL”?

Aunque los fanáticos quieren más episodios de “La casa de papel”, los creadores han decidido darle un gran final a su historia, sin extenderla más de lo necesario.

“Si lo piensas con sentido común, dedicar 2.000 minutos de ficción a hacer dos atracos es suficiente. Son casi 20 películas, creo que hemos exprimido muchísimo las personalidades, el diseño y todo”, dijo Álex Pina a Vertele.

Luego, agregó que “está bien cerrar la etapa de La casa de papel, que ha sido absolutamente esplendorosa y sorprendente, y hay que cerrarla con una temporada brutal”.