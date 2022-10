La actriz Livia Brito en 2021 protagonizó “La desalmada”, telenovela que fue un rotundo éxito, por lo TelevisaUnivision ya estaba planeando una segunda parte, que empezaría a grabarse desde febrero de 2023, pero todo ello ha tomado un rumbo incierto por una decisión que ella misma tomó.

Con la relevación en la cuenta de Instagram de la artista de 36 años de edad, la planificación del Güero Castro ha tomado otro camino, casi sin rumbo, aparentemente, pues sin protagonista no se podrá grabar la historia, así que habrá que esperar un buen tiempo para determinar cuál será el futuro de ella.

¿POR QUÉ LIVIA BRITO NO PODRÁ GRABAR “LA DESALMADA 2”?

Mediante un video que publicó en redes sociales, la actriz contó al mundo entero que no podrá ser parte de “La desalmada 2”, tal y como se había planeado inicialmente, por lo tanto, las grabaciones han tenido que suspenderse por un tiempo considerable que, por ahora, parece ser indefinido.

Pero esto no se da por simple rechazo de ella, ya que las ganas estaban presentes. Lo que sucede es que ella ha tomado la decisión de convertirse en madre junto a su novio Mariano Martínez, por lo que deberá ausentarse de sus trabajos actorales hasta que lo considere pertinente.

“Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita, no la había dicho porque estaba esperando a ver si yo me decidía o no. Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de ‘La desalmada’ y todo iba a comenzar en febrero de 2023 (las grabaciones) y yo estaba emocionado. Tuve plática con el Güero Castro, tuve plática con los jefes y les dije que yo estaba planeando embarazarme”, indicó.

Del mismo modo, la cubana reveló que ella considera que ya es el momento para tener un bebé.

Livia Brito lleva casi 4 años de relación con su novio Mariano Martínez (Foto: Livia Brito / Instagram)

¿QUÉ PASARÁ CON LA SEGUNDA PARTE DE “LA DESALMADA”?

Según las palabras de la protagonista de esta ficción, la telenovela tendrá que retrasarse hasta que ella tenga a su bebé y termine de criarlo los primeros meses, así que se debería esperar un poco de tiempo más.

“Yo creo que ya llegó el momento, tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme y por eso se detuvo un poquito la producción de ‘La desalmada 2′″, añadió.