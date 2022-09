En los últimos años, Livia Brito se ha convertido en una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, principalmente gracias a sus papeles protagónicos en producciones como “La desalmada” y “Mujer de Nadie” de TelevisaUnivisión.

Y es que, pese a los polémicos enfrentamientos judiciales que ha protagonizado la celeb de México con la prensa, pues busca impedir que le tomen fotos sin su permiso, esta continúa siendo muy influyentes tanto en la televisión como en redes sociales.

Y es que es en sus cuentas oficiales donde la actriz se ha mostrado más activa, compartiendo sus proyectos y actividades, además de su muy cuidada figura, la cual ha alborotado a sus seguidores.

EL SECRETO EN LA DIETA DE LIVIA BRITO

En más de una ocasión, la actriz ha lucido su figura en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 7,3 millones de seguidores, y donde comparte su rutina de ejercicios.

“Lleva una vida sana y verás buenos resultados en tu salud”, compartió en una publicación hace unos días.

Sin embargo, el atractivo de la cubana no solo es producto del entrenamiento, sino también de un régimen alimenticio que, más que una dieta, ha convertido en un estilo de vida.

En más de una ocasión, Livia Brito ha presumido su figura en sus redes sociales (Foto: Livia Brito / Instagram)

“Me costó cuatro años poder darme cuenta de algunas realidades que a veces queremos no ver. Yo comía mucha carne, mucho pescado y muchísimo pollo. Pero no me desanimé porque hay muchísimos alimentos que reemplazan la carne y tienen mucha proteína”, indicó la actriz de 36 años a “Hoy”.

De acuerdo con la actriz, fue un proceso largo dejando las carnes de animales para reemplazarlas por alimentos de origen vegetal, pero actualmente se siente satisfecha con los resultados.

“Hay tacos vegetarianos que son muy ricos, hay queso vegetariano e incluso vegano que no tiene ningún producto de origen animal. Esos tacos son deliciosos y no le piden nada a las carnitas ni a los de suadero, que llevan carne”, añadió.

El caso de Livia Brito no es uno aislado, pues varias figuras de la televisión han renunciado a las carnes para llevar un estilo de vida vegetariano o vegano con mucho éxito.

Personajes como Majida Issa, recordada como “La diabla” en “Sin seños sí hay paraíso”, Carmen Villalobos o Elyfer Torres, protagonista de la novela “Betty en NY”, han elegido este camino.