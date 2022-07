“La desalmada”, protagonizada por Livia Brito y Jose Ron, fue una de las telenovelas más importantes del 2021 para TelevisaUnivision y una de las más sintonizadas de “Las estrellas”.

La producción, una adaptación de la telenovela colombiana “La dama de Troya”, no solo logró una gran aceptación en México, sino también en Estados Unidos, donde finalizó su emisión en las primeras semanas del 2022.

Debido a este éxito, TelevisaUnivision anunció durante la presentación de su programación estelar para la temporada 2022-23 que se llevó a cabo en mayo, que “La desalmada” tendrá una segunda entrega, algo que, su protagonista, aseguró no conocer.

"La desalmada" es una telenovela mexicana protagonizada por Livia Brito y José Ron que alcanzó la preferencia del público (Foto: Televisa / Univision)

LIVIA BRITO EN “LA DESALMADA” 2

En conversación con “People en Español”, la actriz cubana confesó de que se enteró de la segunda temporada por televisión y redes sociales, al igual que el público.

“Ojalá tuviera yo qué decirte, pero a mí ni siquiera me han hablado para decirme que va la segunda parte de “La desalmada”. Me he enterado precisamente por personas como tú que me lo han dicho, pero directamente que la producción o alguien de Televisa me haya dicho ‘oye La desalmada va para tal fecha, La desalmada ya tenemos segunda parte’ nadie me ha dicho”, comentó la celeb.

Fue así que la actriz, quien hace unas semanas volvió a protagonizar un incidente con un periodista, bromeó asegurando que “A La desalmada nadie le ha dicho nada”.

No obstante, la artista de 35 años no descartó que, en caso de ser convocada, volver a unirse al proyecto. “Por supuesto que sí”, respondió sin dudarlo.

“De hecho, cuando terminó la novela yo dije: ‘Supongo que le van a hacer una segunda parte porque la dejaron abierta, todavía hay mucha historia por contar’. Y yo lo decía en todas las entrevistas: ‘Ojalá que hagan segunda parte’. Y si ya lo anunciaron en el Upfront yo me imagino que ya es oficial”, señaló.

Actualmente, Brito forma parte del elenco de “Mujer de nadie”, telenovela que se emite de lunes a viernes a las 10 p.m. en Univisión, donde interpreta a Lucía Arizmendi, una joven que atraviesa dramáticas escenas, entre ellas, violencia de género.

“Justamente es cómo las mujeres diariamente se enfrentan a este tipo de situaciones que son violencia física, violencia psicológica, bullying, problemas en el trabajo, con el sueldo… Y el tema de la novela es justamente cómo salir adelante y cómo enfrentar algo que le pasó a Lucía, cómo ella sale adelante después de enfrentar algo que la deja marcada”, sentenció.