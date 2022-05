Una vez más, la actriz Livia Brito protagoniza una polémica tras ser acusada de agredir a la prensa por segunda ocasión. La denuncia fue realizada por el reportero de “Ventaneando”, Roberto Hernández.

Cabe resaltar de que no es la primera vez que la cubana es acusada de atacar a un reportero, pues en junio de 2020 fue señalada por el fotógrafo de espectáculos Ernesto Zepeda por, presuntamente, haberlo agredido.

Si bien salió libre del proceso, quedó marcada como una persona con presunta conducta violenta, muestra de esto fueron los comentarios en contra que recibió cuando criticó los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora, recordándole la acusación de Zepeda.

ACUSAN A LIVIA BRITO DE AGREDIR A REPORTERO DE VENTANEANDO

A través de sus redes sociales, Roberto Hernández, reportero de “Ventaneando”, acusó a la integrante de “Mujer de nadie” de haberlo atacado cuando la abordó para una entrevista.

“Tal parece que la señora Livia Brito sigue sin aprender la lección de cómo tratar a la prensa en México. Siempre saca a flote sus impulsos violentos y agresivos. Ahora entiendo más lo que te tocó vivir a ti, mi estimado paparazzi Ernesto Zepeda″, denunció.

“Amigos de la prensa: cuídense o de preferencia eviten acercarse a entrevistar a esta mujer, suele golpear, intimidar y hasta mi celular intentó quitarme”, acusó.

Reportero TV Azteca acusó a Livia Brito de agredirlo (Foto: Roberto Hernández / Instagram)

El reportero del programa de TV Azteca no se detuvo y cuestionó a Televisa, casa productora en la que se encuentra la actriz cubana, de tenerla en sus filas.

“No entiendo por qué Televisa sigue teniendo a esta mujer (Livia Brito) en sus filas. Por fortuna hubo testigos, todo quedó grabado y se transmitirá el lunes en Ventaneando”, adelantó.

LIVIA BRITO SE DEFIENDE DE AGRESIÓN

Por su parte, Livia Brito compartió en sus historias de Instagram su versión de lo ocurrido con el corresponsal de Ventaneando, y acusó que nuevamente la grabaron sin su consentimiento.

De acuerdo con la artista cubana, se encontraba grabando “Mujer de nadie” cuando salió unos minutos y fue abordada por Hernández, a quien le aseguro que le daría una entrevista, pero que la esperara unos minutos.

“Me fui y me empezó a perseguir pidiéndome la entrevista y yo le dije: ‘Oye, dame chance. Por fa, te estoy diciendo que ahorita te la voy a dar, pero no me persigas’. De hecho, voltee y le dije, debe tenerlo en la cámara porque lo tenía grabado. Le dije: ‘Por fa, ya no me persigas más porque me incomoda que me estés persiguiendo. Ahorita que regrese, si tengo tiempo, te doy la entrevista’”, indicó la actriz en sus redes sociales.

Sin embargo, señaló que ya la estaban presionando para que regrese a las grabaciones, por lo que no iba a poder brindar la entrevista. A pesar de esto, Hernández habría intentado forzar las respuestas. “Lo que hizo (Roberto Hernández) fue voltear la cámara, lo acostó y me continuó grabando sin mi consentimiento”, denunció.

Evidentemente molesta, Brito le habría dicho al reportero: “sigues grabando, te dije que le pusieras pausa y continuó grabando. Entonces lo que hice fue ponerle pausa yo con su celular”.