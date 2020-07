Livia Brito la protagonista de las series “Médicos, linea de vida” y “La piloto” se encuentra en el ojo de la tormenta luego que se diera a conocer que ella y su novio Mariano Martínez fueran acusados de agredir físicamente a un reportero gráfico que los captó veraneando en Cancúnn sin importarle la emergencia sanitaria que vive el mundo.

El paparazzi Ernesto Zepeda fue quien informó de la agresión hecha por la actriz y su acompañante, quienes además tomaron su equipo fotográfico y le agredieron causándole heridas en el rostro.

Pero esta no sería la primera vez que la cubana está envuelta en una polémica similar, ya que hace años atrás también protagonizó penosos momentos con sus ex parejas y aquí te contamos todos los escándalos que ha tenido a lo largo de su estancia en México.

LOS ESCÁNDALOS DE LIVIA BRITO

Tras 9 años de relación con el cantante colombiano Danny Frank, en el 2012, Livia Brito le fue infiel por cuatro meses con Salvador Zerboni, su compañero de la telenovela “Abismo de pasión”.

El propio Danny lo confirmó en el programa “Todo para la mujer” y aseguró que él ya lo sospechaba, hasta que los vio en el carro de él, e incluso Frank golpeó a Zerboni, quien lo amenazó y le dijo que se alejara de ella.

Livia Brito y Salvador Zerboni fueron pareja (Foto: TV Notas)

El cantante estaba muy enamorado de la actriz que la perdonó y le dio otra oportunidad e inclusive le dio un anillo de compromiso, sin embargo en 2015, Livia le volvió a ser infiel pero con José Ron, su compañero de la telenovela “Muchacha italiana viene a casarse”.

Livia Brito y José Ron fueron pareja mientras graban la telenovela "Muhachita italiana viene a casarse" (Foto: Instagram)

Mientras aún andaba con José Ron, en el 2015 se destapó un audio en el que se revelaba que la cubana le era infiel con su compatriota Lenny de la Rosa, que a la vez andaba con la cantante Fey. No hubo duda de la infidelidad ya que en el audio Livia y Lenny se dedicaban palabras muy subidas de tono haciendo referencia a las relaciones sexuales que tenían.

Livia Brito le fue infiel a José Ron con Lenny de la Rosa (Foto: GEC)

En 2016 inició una relación con el cantante Said “El Caballero Urbano” y un año después fueron acusados de allanamiento y tráfico de influencias por parte de los condóminos del departamento donde vivía la mamá de Said y quienes aseguraban que ingresaron al lugar en compañía de guardaespaldas y que utilizaron el gimnasio a pesar de no ser habitantes del inmueble. Los encargados de la administración del edificio declararon haber recibido amenazas por parte de ellos.

En julio del año pasado se informó que la actriz le había revisado el celular a su novio Said y le encontró mensajes románticos dirigidos hacia hombres. Ella ya sabía que él era bisexual, pero terminó con él porque le dijo que no le podía perdonar la infidelidad de los mensajes. Tiempo después en el programa “Con permiso” al hablar de su personaje que tenía un novio bisexual, aceptó que meses atrás había vivido lo mismo en la vida real.

ERNESTO ZEPEDA PEDIRÁ CIEN MIL PESOS PARA REPARAR DAÑOS

Mientras tanto, el periodista Ernesto Zepeda, exigió una compensación por cien mil pesos para reparar los daños pues además de las agresiones, su equipo fotográfico no le ha sido devuelto. La cámara y las fotos fueron tomados por Livia Brito y Mariano Martínez.

El periodista denunció a la pareja ante las autoridades, por lo que serán citadas a declarar por la situación. Sumado a este conflicto, un testigo del suceso declaró que la actriz hizo una exclamación racista al declarar que se encontraba “harta de los mexicanos”, cuando se encontraba en Cancún.

VIDEO RECOMENDADO

“Pasión de gavilanes”: el brutal asesinato de Liliana Lozano Garzón junto al hermano de un narcotraf