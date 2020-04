La segunda temporada de “La doña”, protagonizada por Aracely Arámbula, David Chocarro y Danna Paola; fue un total éxito. La serie marcó el regreso de Aracely Arámbula como Altagracia Sandoval que estuvo escondida por dos años y decidió retornar a México para velar por la seguridad de su hija y enfrentar los asuntos pendientes que tenía antes de irse.

La noche del lunes 27 de abril, la producción de Telemundo le puso punto final a su segunda entrega. Finalmente, Altagracia Sandoval consumó su venganza contra el malvado Braulio. No obstante, la ficción dejó varias tramas abiertas, lo que permite pensar que habrá más de “La doña”.

¿“La doña” tendrá tercera temporada? Si fuera por la audiencia de habla hispana, el regreso de Aracely Arámbula en su rol de Altagracia es casi inminente; pero ¿qué dijo al respecto la actriz que compartió ficción con David Zepeda, Carlos Ponce, Kika Edgar y compañía?

Aracely Arámbula y David Zepeda han demostrado tener gran química en "La Doña" 2 (Foto: Instagram)

¿HABRÁ TEMPORADA 3 DE “LA DOÑA”?

“Ojalá, me encantaría hacer la tercera temporada, pero en realidad ahorita cómo está el tiempo y cómo está parado todo pues no hay proyectos y no se puede filmar y la verdad es que bueno no hay ni historia para La doña 3”, se sinceró la actriz de 44 años durante una transmisión en vivo en cuenta oficial de Instagram.

“Si hay una idea, pero no tenemos La doña 3. Vamos a ver qué sucede”, agregó.

“Mi personaje sufrió muchísimo como saben con la muerte de la hija. Fue un golpe muy duro emocionalmente como personaje y como actriz porque yo lo tenía que vivir, pero sí es muy doloroso. Yo creo que la venganza es un tema muy duro”, aseguró Aracely Arámbula.

Hasta el momento se desconoce si “La Doña” será renovada para una tercera temporada a través de la señal de Telemundo. Sin embargo, José Spataro, creador de la ficción, tuvo unas emotivas palabras a Arámbula que podrían confirmar una posible nueva entrega:

“Desde hace cuatro años te convertiste en ‘mi doña’, mi musa e inspiración para un personaje que marcó mi vida, con una interpretación que superó todo lo que soñaba cuando lo escribíamos. Y también conocí a Aracely, un ser humano extraordinario, quien más allá de su talento magistral como actriz se convirtió en mi amiga y en una de las mejores personas que he conocido. Por tu profesionalismo, tu nobleza, tu amor al apoyar a los que te necesitan, tu fuerza y por mil motivos más es que te adoro infinito”, escribió el guionista del melodrama.

SINOPSIS OFICIAL DE “LA DOÑA” TEMPORADA 2

La Doña regresa a México tras la pista de Saúl, donde debe enfrentar no solo a la justicia sino también a viejos y nuevos enemigos.

Mónica y Saúl siguen juntos, él como abogado al frente de la Fundación Renacer, ella como estudiante de derecho, y junto a su tía Regina, luchan por erradicar la violencia de género, pero siempre habrá psicópatas, como Los Arcoiris, una banda que asesina mujeres y las dejan marcadas con balas de pintura.

Noelia Molina, quien buscará a los culpables de la muerte de su hermana por sus propios medios, se cruzará con León Contreras, un agente que la hará cambiar de idea por su limpia carrera policial. Ambos encontrarán pistas e información valiosa sobre el nuevo grupo de asesinos. Altagracia, León y Noelia tendrán un objetivo en común: vengar la muerte y agresión de sus seres queridos.

Aaracely Arámbula comparte imágenes del detrás de cámaras de "La Doña 2". (Foto: @aracelyarambula)

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA DOÑA” 2

En esta segunda entrega hubo nuevos personajes que se sumaron a la historia para dar un panorama más completo a la vida de Altagracia Sandoval y la desaparición de su hija y su yerno, además del regreso de rostros conocidos.

Aracely Arámbula es Altagracia Sandoval

Carlos Ponce es León Contreras

Paola Fernández es Noelia Molina

David Zepeda es José Luis Navarrete

Danna Paola es Mónica Hernández

Kika Édgar es Romela Vega

Alejandra Barros es Eleonora

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de La doña 2