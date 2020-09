A veces, los actores se esfuerzan al máximo de sus capacidades para dar la mejor impresión en la pantalla chica o grande. Sin embargo, a veces esto puede generar graves consecuencias en su salud, como le pasó a Jorge Enrique Abello que fue diagnosticado con una enfermedad del corazón luego de interpretar a Don Armando en “Betty, la fea”.

El actor colombiano ya se había hecho conocido en la televisión cuando en 1999 se estrenó “Yo soy Betty, la fea”, una de las telenovelas más populares de Colombia que hizo eco en toda latinoamérica, incluso triunfando fuera de territorios hispanohablantes para ser la favorita en más de 180 países y ser doblada a un total de 25 idiomas.

En la telenovela Jorge Enrique interpretó a Don Armando, el jefe de Betty, que es caracterizado por su explosivo carácter en la empresa Ecomoda. No importaba quien o que fuera, Armando Mendoza siempre estaba a la defensiva y levantando la voz para poder imponer su pensar sin llegar a ser “malvado” en la historia.

Lastimosamente, Jorge Enrique Abello sufrió las consecuencias de interpretar un personaje tan encolerizado, con una enfermedad al corazón de la que habló a Nex Panamá en una entrevista a través de Internet en el 2014. Él contó la historia de cómo se enteró de lo que le pasaba, los motivos y el susto que se llevó con su ex-esposa.

LA ENFERMEDAD DEL CORAZÓN QUE “BETTY, LA FEA” LE PROVOCÓ A JORGE ENRIQUE ABELLO

A Jorge Enrique Abello le detectaron una enfermedad del corazón en el 2000, un año después del comienzo de las grabaciones de “Yo soy Betty, la fea”. Él estaba pensando comprar una casa con su ex-esposa Marcela Salazar Jaramillo, por lo que fue con ella para realizar los trámites correspondientes.

Entre ellos, los del seguro le pidieron que se haga algunos análisis de rutina, para ver si cumplía con los requisitos que solicitaban para que el actor sea asegurado. Fue en estos exámenes médicos que él y su esposa descubrieron algo terrible: Jorge Enrique sufría una enfermedad del corazón:

Don Armando en "Yo soy Betty, la fea" le provocó a su intérprete una enfermedad cardíaca (Foto: Canal RCN)

“Después del primer año de Betty, la fea, yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me aceptaron en el seguro.primero tienes que ir a que un cardiólogo. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma,” comentó el actor en la entrevista.

“Como a los diez minutos volvió el jefe de cardiología con mi amigo que era médico y me dijeron ’mira, o estás teniendo un infarto en este momento o ya lo tuviste. Vamos a entrar a cuidados intensivos’. En ese momento, mi ex-esposa estaba esperando a Candelaria, mi hija, y se puso a llorar,” admitió sobre el miedo que ambos tenían de lo que fuera a pasar en el hospital.

Según explica Jorge Enrique, existía una línea caída en el electrocardiograma que podría indicar que estaba sufriendo un infarto silencioso, pero más análisis revelaron que en realidad su ventrículo izquierdo se había ensanchado un poco, algo que suele pasar a aquellos que mueren de muerte súbdita o realizan deportes extremos.

El actor colombiano concluyó que esto se debía a su interpretación de Don Armando en “Yo soy Betty, la fea”, ya que al parecer los shocks de adrenalina que sentía cada vez que hacía alguna furia de su personaje eran bastante reales. Su vida corría riesgo en cada grabación y él no lo sabía hasta ese momento de los análisis.

“El reto era tan grande de ponerme bravo y molestarme tanto que llegó a generarme hipertrofia cardiaca. Esa fue la herida que me dejó ese personaje pero lo disfruté mucho porque sabía que si yo lo hacía con verdad, todo lo que le pasara a ‘Betty’, todo absolutamente todo iba a tener un drama mayor,” puntualizó el actor.

Con el tiempo, sus análisis se normalizaron y su ventrículo volvió a su estado normal, pero aún así su enfermedad lo obliga a hacerse chequeos anuales para verificar su estado de salud. Él no tuvo que tomar ninguna pastilla para el corazón en ese momento y, a pesar de todo, Don Armando es un personaje al que siempre le guardará cariño por lo que significó para su carrera y el esfuerzo que tomó para hacer de él.