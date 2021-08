Charlotte Stewart fue la encargada de interpretar a la maestra Eva Beadle en “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairie” en su idioma original), en una de las series más recordadas de la televisión, dirigida por Ed Friendly y creada por Michael Landon, basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder. Pero ¿cómo dicha actriz obtuvo su icónico personaje?

Michael Landon y Ed Friendly fueron los encargados de reclutar a actores de diversos orígenes para interpretar a su familia protagonista y a sus vecinos, por lo tanto, ellos evaluaron el casting de Charlotte Stewart.

En sus memorias, “Little House in the Hollywood Hills: A Bad Girl’s Guide to Becoming Miss Beadle, Mary X and me”, la actriz que ya tiene 80 años contó cómo convenció al creador de “La familia Ingalls” de darle el papel de la maestra de escuela de Walnut Grove.

Charlotte Stewart en su rol de la maestra, la Sra. Beadle en "La familia Ingalls" (Foto: NBC)

LA AUDICIÓN DE CHARLOTTE STEWART PARA “LA FAMILIA INGALLS”

Después de que de que Charlotte Stewart apareciera como invitada en el anterior programa de Landon, “Bonanza”, fue invitada a una audición para el papel de Eva Beadle Simms. Aunque no estaba familiarizada con los libros de Laura Ingalls Wilder se la ingenió para demostrar su talento.

“Como nunca había leído los libros, sabía poco sobre el personaje, aparte de que ella era una maestra que trabajaba en la escuela de una sola habitación de Walnut Grove”, escribió la actriz. “Con tan poco en lo que continuar, puede ser un desafío darle vida al diálogo en la página, pero había aprendido a seguir mi instinto”.

Al estar frente a Landon y Friendly, pidió permiso para reorganizar la habitación y hacerla lucir más como un salón de clases, además, trató a los dos creadores del programa como estudiantes.

“Saqué a Michael y Ed de detrás del gran escritorio y los dispuse a todos como si fueran mis alumnos. Los regañé por hablar, reír y hacer ruido; les ordené que se callaran y cuidaran sus modales mientras yo ejecutaba mis líneas. Michael se estaba riendo, y pensé que, como mínimo, habría traído a su tarde con un poco de alivio cómico”, explicó la actriz de “La familia Ingalls”.

Además, según reportó Showbiz Cheat Sheet, aunque los otros candidatos llevaban atuendos de la época, Charlotte Stewart prefirió acudir al llamado con su estilo habitual. “[Encontré] una sala de espera llena de actrices con vestidos de pradera, gorros y otros atuendos de la época”, comentó.

“En esta ocasión, no me había molestado en buscar el vestido correcto ni nada de eso. Acabo de aparecer con uno de mis habituales atuendos fluidos, floridos y de correr alrededor de Santa Mónica… Estos chicos habían visto mi trabajo. Parte de ser un profesional, en mi opinión, es dejar que el trabajo hable por sí misma”, agregó.

Tras obtener el papel de la maestra Beadle, Stewart se sorprendió al descubrir los que implicaba el proyecto. “Lo que pensé que era sólo una rápida ‘Película de la semana’, en cambio, estaba programada para ser una serie de televisión importante. Querían que firmara un contrato de cuatro años que garantizaba siete de 13 episodios por temporada. Creo que mi mandíbula se me cayó”.