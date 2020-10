Si bien el nuevo drama-terror de Netflix, “The Haunting of Bly Manor” , no es una secuela directa de “The Haunting of Hill House” , también del gigante del streaming, ambas series podrían estar relacionadas. Al menos la primera tiene algunas referencias divertidas sobre su antecesora. Creada por Mike Flanagan, la reciente estrenada “La maldición de Bly Manor” se basa principalmente en la historia de fantasmas de Henry James, “The Turn of the Screw”, y al mismo tiempo, utiliza algunos elementos específicos de la adaptación cinematográfica de “Los inocentes” (1961).

Al igual que “The Haunting of Hill House”, “The Haunting of Bly Manor” trata sobre lugares y personas encantadas. Esta vez, el lugar encantado es una gran mansión en la campiña inglesa, ocupada por dos niños huérfanos que han quedado bajo la renuente custodia de su tío, Lord Henry Wingrave. La alumna de Hill House, Victoria Pedretti, interpreta a una joven estadounidense llamada Dani, que es contratada para cuidar a los niños Miles y Flora. Solo hay un pequeño problema: Bly Manor está plagado de fantasmas y dos de ellos están detrás de los huérfanos.

Algunos easter eggs y referencias en “The Haunting of Bly Manor” son más obvios, mientras que otros pueden ser difíciles de detectar. En ese sentido, Screen Rant realizó una lista con los guiños que tiene la serie a “The Haunting of Hill House”, “The Innocents” y otras historias de fantasmas de Henry James.

“La maldición de Bly Manor” se basa principalmente en la historia de fantasmas de Henry James, “The Turn of the Screw” (Foto: Netflix)

LAS REFERENCIAS A HILL HOUSE DE “THE HAUNTING OF BLY MANOR”

LOS TÍTULOS DE LOS EPISODIOS

Cada uno de los títulos de los episodios de “The Haunting of Bly Manor” es el nombre de una historia o libro de Henry James. El episodio 8, “The Romance of Certain Old Clothes”, es una adaptación directa de la historia de James del mismo nombre. Aunque, otros títulos de episodios son más imprecisos o temáticos. Por ejemplo, el episodio 6, “The Jolly Corner”, lleva el nombre de una historia en la que un hombre regresa a la casa de su familia y encuentra otra versión de sí mismo viviendo allí, que representa la vida que habría podido tener si tomaba otras decisiones. Además, el final de temporada, “The Beast in the Jungle”, lleva el nombre de una historia sobre un hombre que está obsesionado por la certeza que algún día se encontrará con un evento catastrófico, muy parecido a los temores de Dani con el reloj.

EL APELLIDO DE DANI

El apellido de Dani, Clayton, es un guiño al director de “The Innocents”, Jack Clayton, cuyos otros trabajos incluyen “Room at the Top” y la adaptación de 1974 de “The Great Gatsby”. “The Innocents”, que se basó en una adaptación teatral de “The Turn of the Screw” de William Archibald, fue subestimado en su propio tiempo, pero ha llegado a ser considerada una de las mejores películas de terror jamás realizadas. Hay otro guiño a Clayton en “The Haunting of Bly Manor”; el novio del prólogo y el epílogo, interpretado por Greg Sestero, se llama Jack.

El apellido de Dani, Clayton, es un guiño al director de “The Innocents”, Jack Clayton (Foto: Netflix)

O WILLOW WALY

Tanto la canción “O Willow Waly” como la caja de música que la reproduce son sacadas directamente de “The Innocents” en lugar de “The Turn of the Screw”. Aunque tiene la sensación de una vieja canción de cuna o canción popular, “O Willow Waly” fue compuesta para la película de 1961. De acuerdo con la triste historia de Peter Quint y la señorita Jessel, la letra trata sobre una persona que está de luto por su amante muerto en el lugar donde solían pasar tiempo juntos.

LA FOTO DE PETER Y REBECCA

Otro elemento de “The Innocents” que se usó es la foto que Dani encuentra de Peter y Rebecca en el área prohibida de la casa. En “The Turn of the Screw”, la institutriz ve a Peter Quint por primera vez en la ventana, y es su descripción precisa de su apariencia lo que convence a la Sra. Grose de que la institutriz realmente vio un fantasma. “The Innocents” hace que la educadora encuentre una miniatura de Peter Quint antes de verlo en la ventana, para crear incertidumbre con una explicación alternativa de cómo podría saber cómo era.

Otro elemento de The Innocents que se usó para The Haunting of Bly Manor es la foto que Dani encuentra de Peter y Rebecca (Foto: Netflix)

VEN A CASA

Después de llegar al internado, Miles recibe una carta y un dibujo de Flora pidiéndole que “regrese a casa”. Un mensaje igualmente crudo (“Vuelve a casa, Nell”) fue garabateado con crayón en las paredes de “Hill House”. Después que Nell regresó a la casa como adulta, se reveló que el mensaje completo era “Bienvenido a casa, Nell”.

SIR EDMUND ORME

En la primera mitad de “The Haunting of Bly Manor”, Dani sigue viendo el fantasma de su difunto prometido, Edmund, quien fue asesinado momentos después de haber terminado con su compromiso. El nombre de Edmund y las visiones de Dani de él son una referencia a la historia de Henry James, Sir Edmund Orme, en la que una mujer es atormentada por el fantasma de un hombre que murió después que ella le rompió el corazón. Sir Edmund Orme se aparece continuamente a la mujer en entornos públicos, donde nadie más puede verlo, al igual que el inicio de los ataques de pánico de Dani.

En la primera mitad de “The Haunting of Bly Manor”, Dani sigue viendo el fantasma de su difunto prometido, Edmund (Foto: Netflix)

LA CASA PARA SIEMPRE

Peter convence a Miles y Flora para que inviten a él y a la señorita Jessel a tomar posesión de sus cuerpos prometiéndoles que cuando estén “escondidos” podrán vivir en la “Casa para siempre”, una versión de “Bly Manor” donde sus padres todavía estarán con ellos. En “The Haunting of Hill House”, la “Forever House” era una casa diseñada por Olivia Crain que había planeado construir para que viviera su familia después que obtuvieron el dinero de arreglar y vender Hill House. Pero cuando la siniestra influencia de la casa comenzó a apoderarse de su mente, Hugh Crain descubrió que había creado planos de Hill House que se rellenaron cientos de veces con la forma de la “casa para siempre”.

ESTUVE AQUÍ TODO ESTE TIEMPO

Uno de los momentos más desgarradores de “The Haunting of Hill House” fue un flashback en el episodio “Two Storms”, cuando una pequeña Nell aparentemente desaparece y la familia la busca en la casa. Finalmente la encuentran de regreso en el vestíbulo de entrada, muy molesta, diciendo: “Yo estaba aquí. Estaba aquí. Estaba aquí y estaba gritando y gritando y ninguno de ustedes podía verme. ¿Por qué no me podían ver?”; presagiando el destino de su versión adulta: muerta y atrapada en Hill House como un fantasma. Por otro lado, cuando Peter Quint regresa “The Two Faces, Part Two”, el episodio 7 de “The Haunting of Bly Manor”, se hace eco de las palabras de Nell y le dice a Rebecca: " Nunca te dejé. Estuve aquí todo este tiempo, pero no pude. .. No pudiste verme".

La maldición continúa con un nuevo capítulo en 2020 (Foto: Netflix)

