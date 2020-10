CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada libremente en la novela de terror de 1898 ‘The Turn of the Screw’ de Henry James, “La maldición de Bly Manor” (“The Haunting of Bly Manor” en su idioma original) es un drama de terror sobrenatural que sigue a una profesora que se ocupa del cuidado de dos niños huérfanos que viven junto a el cocinero, la jardinera y el ama de llaves. Allí la nueva au pair comienza a toparse con secretos espeluznantes que llevaban ocultos varios siglos.

La segunda entrega de la serie de antología ‘The Haunting’, creada por Mike Flanagan para Netflix , empieza con unos amigos reunidos en Navidad compartiendo historias de terror. Una de los presentes, cuenta la historia de Flore y Miles, dos niños, y su maestra Dani Clayton.

Mientras se revela detalles del pasado, como la intricada relación de Peter Quint y Rebecca Jessel, los niños continúan crispándole los nervios a Dani. Además, la profesora debe lidiar con los fantasmas de su pasado amoroso.

La ama de llaves de la mansión Bly era en realidad un fantasma (Foto: Netflix)

No es hasta el penúltimo episodio que se revela el origen de la oscuridad de Bly Manor, que está relacionada con la Dama del lago. A mediados del siglo XVII, un viudo llamado Sr. Willoughby vivía en ese lugar con sus dos hijas, Perdita y Viola. Cuando él muere sus hijas buscan a su primo lejano Arthur para no perder su propiedad.

Aunque Perdita también ama a Arthur es Viola quien se casa con él y tiene una hija, Isabel. Sin embargo, poco después de dar a luz enferma y muere. Su hermana aprovecha la oportunidad y se casa con Arthur, quien años después pierde su fortuna. Para ayudar a su esposa, Perdita decide vender las pertenencias que su hermana le dejó a su hija, pero cuando abre el cofre el espíritu de Viola sale y la mata.

Antes abandonar la mansión con su hija, Arthur arroja el cofre al lago, por eso el fantasma de Viola sale todas las noches y recorre Bly Manor, mientras que Perdita está atrapada en el ático, sin recordar nada.

Viola fue la primera Dama del lago en "La maldición de Bly Manor" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA MALDICIÓN DE BLY MANOR”?

En el último episodio de “La maldición de Bly Manor”, Viola arrastra a Dani al lago y aunque Hannah, el ama de llaves que en realidad es un espíritu, intenta detenerla no lo consigue, pero al ver Flora recuerda a su hija Isabel y se lleva a la pequeña. Henry también trata, pero es estrangulado.

Al final la única que puede evitar que se lleve a Flora es Dani, quien dice “somos nosotras” y permite que Viola entre en ella. La maldición termina con Owen descubriendo que su amada Hannah está muerta, Henry despertando y llevándose a sus sobrinos a Estados Unidos, mientras Dani y Jamie viajan juntas.

Luego de varios años de felicidad junto a Jamie, Dani empieza a ver el reflejo de la Dama del lago y sabe que el momento de “ser una” se acerca. Una noche la pareja visita el restaurante de Owen y comentan que Herny y sus sobrinos no recuerdan nada de lo que sucedió en la mansión.

Dani cada vez está peor y cuando intenta estrangular a Jamie comprende que es el momento de irse. La jardinera al descubrirlo regresa a Bly y se sumerge al lago, dónde encuentra a Dani convertida en la nueva Lady of the Lake. A pesar de que le suplica que la lleve con ella, la au pair la ama demasiado para hacer eso.

“La maldición de Bly Manor” termina con la narradora explicando que aunque Dani se volvió la nueva Dama de lago no se llevó a nadie más. Además, se revela que la mujer que cuenta la historia es Jamie, que la novia es Flora, y que Miles y Henry también están invitados a la boda.

Dani se convirtió en la nueva Dama del lago al final de "La maldición de Bly Manor" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA MALDICIÓN DE BLY MANOR”?

Cuando Jamie se queda a solas con la novia, que en realidad es Flora, le dice que la historia que contó no es de terror sino de amor. Lo que se confirma cuando Jaime vuelve a habitación y llena la tina y el lavamanos con agua para intentar ver a Dani, pero cuando no lo consigue simplemente deja la puerta entreabierta y se duerme en un sofá frente a la puerta esperando a su amada.

Un misterio sin resolver es por qué Flora y Miles no reconocen a Jamie, pero sí a Owen. La razón tal tenga que ver con que el cocinero sigo siendo amigo de Henry y pasó tiempo con la familia, evitando así que los niños lo olviden.

Por otro lado, el plan de Peter y Rebecca de poseer a los niños para volver a la vida, no dio resultado porque la anterior au pair decidió salvar a Flora y ayudarla cuando Viola pretendía llevarla al lago.

Flora y su hermano no recuerdan casi nada de lo sucedió en la mansión Bly (Foto: Netflix)