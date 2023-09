La película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (en inglés: “Love at First Sight”) ya está disponible en Netflix, trayendo consigo un romántico relato sobre dos almas gemelas que parecen estar unidas por el destino. Si ya la viste, quizá te quedaste con alguna duda acerca de su desenlace. Por ello, en esta nota, te revelamos el final explicado (ending explained) del film dirigido por Vanessa Caswill.

Vale precisar que esta es la adaptación de la novela homónima de Jennifer E. Smith, autora reconocida también por la obra “Hola, adiós y todo lo que pasó” (”Hello, Goodbye and Everything in Between”).

A lo largo de los 90 minutos del metraje, “The Statistical Probability of Love at First Sight” narra la historia de Hadley (Haley Lu Richardson) y Oliver (Ben Hardy), dos desconocidos que se cruzan por casualidad en el aeropuerto.

Más tarde, el destino hace que vuelvan a encontrarse en el avión, donde forman un vínculo especial durante todo el vuelo. No obstante, la dupla se separa al llegar a su destino. Así, aunque parecía imposible que se volvieran a ver... el amor no conoce de barreras.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DEL AMOR A PRIMERA VISTA”?

Hacia el final de la película de Netflix, Hadley abandona la recepción de la boda de su padre para buscar a Oliver en el servicio conmemorativo en honor a la madre del joven. Resulta que la mujer está viva, pero no recibe un tratamiento contra el cáncer por decisión propia.

La pareja se reencuentra y pasan tiempo juntos, aunque el chico está visiblemente afectado por el estado de salud de su progenitora. En este contexto, él intenta besar a nuestra protagonista, pero Hadley no lo corresponde.

Ella le dice a Oliver que debe resolver algunas cosas en su vida y el muchacho lo toma a mal, asegurando que no quiere compartir más cosas personales con alguien a quien acaba de conocer. Evidentemente, esto no termina bien y Hadley se marcha del lugar muy dolida.

Por desgracia, ella se pierde en el camino y llama a su padre para que la busque. El hombre interrumpe su boda y va a ayudarla, teniendo la oportunidad de hacer las pases. De esta forma, la joven admite que está muy feliz por verlo al lado de Charlotte.

Haley Lu Richardson y Ben Hardy en una escena de la película "La probabilidad estadística del amor a primera vista" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA PROBABILIDAD ESTADÍSTICA DEL AMOR A PRIMERA VISTA”?

En el evento de homenaje a su madre, Oliver finalmente decide sincerarse sobre sus sentimientos. Más tarde conversa con su papá, quien le explica que, incluso si habría sabido que su esposa moriría de cáncer, no cambiaría nada de su pasado.

Este testimonio inspira al muchacho, quien decide buscar a su alma gemela. Por fortuna, Hadley olvidó su bolso, por lo que él pudo encontrar la invitación con la dirección exacta de la recepción de la boda.

Al llegar al lugar, nuestros protagonistas se reencuentran y él admite que le teme a las sorpresas, ya que odia la idea de que cosas dolorosas como las enfermedades lo tomen desprevenido.

Frente a su honestidad, Hadley sonríe y lo besa, mientras la narradora nos cuenta que ambos se casarán, tendrán una hija y construirán un matrimonio a lo largo de 58 años. Este es el final feliz que se merecen.

“Nada de eso habría sido posible sin un vuelo perdido, un cinturón roto y la decisión de amarse todos los días”, dice el texto con el que concluye el largometraje.

El póster de la película “La probabilidad estadística del amor a primera vista” (Foto: Netflix)

