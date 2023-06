Las telenovelas turcas están en su apogeo en España, pero no son las únicas que gozan de gran acogida, y una de muestra de ello es “La promesa”, la novela producida por RTVE y emitida en el canal La 1. Precisamente, en los últimos capítulos la historia ambientada en la aristocracia de la sociedad española de las primeras décadas del siglo XX ha tomado algunos giros inesperados. Por eso mismo, te traemos a continuación el horario semanal del lunes 12 al viernes 16 de junio de la serie ibérica más sintonizada del momento.

La llegada de Blanca Palomar al recinto ha generado todo tipo de recelos en Jimena, quien cree que entre la invitada y su esposo Manuel hay algo más que una simple amistad. Incluso sus temores la llevan a confrontarla, pero Blanca le dice que solo ve a su marido como un amigo.

No obstante, Blanca no es el de todo sincera con Jimena pues no le dice lo que cree, que Manuel está interesado en Jana. Por otro lado, la baronesa de Grazalema ha decidido quedarse un tiempo más en palacio ante el retraso del reparto del testamento del barón. Esto a causa de que el notario se ha enfermado.

Blanca Palomar se despide de los Luján (Foto: RTVE)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “LA PROMESA”?

Jimena y Manuel se pondrán a conversar sobre su situación sentimental y acordarán que más allá de no ser la pareja perfecta y amorosa, tratarán de enmendar su rumbo. Con esta determinación, Manuel va a contarle su decisión a Jana, quien quedará completamente decepcionada.

Por su parte, el marqués tiene que tranquilizar a su esposa Cruz que estaba tratando de estrangular a la baronesa de Grazalema. El hecho origina que la baronesa quiere denunciar a Cruz por intento de homicidio pero es persuadida de no hacerlo, aunque esta a cambio exige que la marquesa sea ingresada en una casa de reposo. Algo que Cruz, por supuesto, no está dispuesta a aceptar.

De otro lado, Manuel no encuentra en el hangar la carta de despedida que le escribió a Jana y esa misma noche durante la cena, Jimena sorprende a todos los presentes al mostrarla y leerla.

Lorenzo y la Baronesa celebran su victoria sobre la marquesa Cruz (Foto: RTVE)

¿CUÁL ES EL HORARIO SEMANAL DE “LA PROMESA” EN LA 1?

“La promesa” es transmitida a través de la señal de La 1, el primer canal de Televisión Española (TVE). A continuación, la programación oficial publicada en la web de la cadena:

Horario de “La promesa” el lunes 12 de junio: de 16:30 a 17:25 horas (hora de España)

de 16:30 a 17:25 horas (hora de España) Horario de “La promesa” el martes 13 de junio: de 16:30 a 17:25 horas (hora de España)

de 16:30 a 17:25 horas (hora de España) Horario de “La promesa” el miércoles 14 de junio: de 16:30 a 17:25 horas (hora de España)

de 16:30 a 17:25 horas (hora de España) Horario de “La promesa” el jueves 15 de junio: de 16:30 a 17:25 horas (hora de España)

de 16:30 a 17:25 horas (hora de España) Horario de “La promesa” el viernes 16 de junio: de 16:30 a 17:25 horas (hora de España)