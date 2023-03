Cuando se habla de las series que se han convertido en un gran atractivo para el público televidente es imposible no mencionar a “La promesa”. El drama de época no deja de sorprender a la teleaudiencia no solo por sus impactantes episodios, sino también por algunos hechos que ocurren detrás de cámaras. Al respecto, se ha conocido que dos de los actores principales dieron un paso al costado en la producción que se emite a través de RTVE.

“La promesa” fue estrenada en enero de 2023 y, según su creador Josep Cister, lo que hace interesante a esta producción no es la trama en sí, sino más bien los elementos que utilizó para contarla. En la serie se puede ver la gran actuación de reconocidas figuras como Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín, Manuel Regueiro, Paula Losada, entre otros.

Se debe tener en cuenta que la serie está ambientada en 1913 y gira en torno a dos familias enlazadas. Una de ellas es la de alcurnia de los marqueses de Luján que buscan salvarse de la ruina consiguiendo un matrimonio por conveniencia para su hijo mayor.

Pero si bien los episodios han atrapado de principio a fin al público, se ha conocido que dos de los actores que iniciaron en este proyecto decidieron alejarse. ¿Quiénes son?

Alberto González en "La promesa" (Foto: Alberto González/Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES QUE SE ALEJARON DE “LA PROMESA”?

1. ALBERTO GONZÁLEZ

Alberto González es un reconocido actor de cine y televisión de España. Se inició en el mundo de la actuación desde muy joven y participó en producciones como “El autor”, “El legado en los huesos”, “El puente de San Luis Rey”, entre otras.

Una de las producciones donde se robó el aplauso del público fue en “La isla Mínima”. En el 2023 apareció en la serie “La promesa”.

El papel de Alberto González en “La promesa”

Alberto González interpretó a Juan Ezquerdo en la serie “La promesa”. El reconocido actor demostró su calidad artística haciendo un papel de hombre exigente, manipulador y astuto.

Otra de sus características es que -en la serie- era una persona muy interesada.

¿Cómo se retiró de la serie?

Los fanáticos de “La promesa” fueron testigos de la despedida del actor Alberto González de la exitosa serie.

Esto se vio luego que Juan, conocido como el Barón de Linaja y papá de Cruz, se alejó del pueblo sin dejar rastro. Aún la producción no ha demostrado cómo será el final de este personaje.

Alberto González en su papel de el Barón en "La promesa" (Foto: Alberto González/Instagram)

2. ALICIA BERCÁN

Alicia Bercán es una actriz que ha participado en distintas películas y series de España. También incursionó en el mundo del modelaje.

“Yo era modelo, vengo del mundo del modelaje, que, al final es una cosa bastante diferente. Ahí, pues no se nos escucha mucho, básicamente es nuestra cara. Y aquí se nos da la oportunidad de que se crean algo que estás haciendo. Que me parece muy guay, siento que puedo poner toda mi personalidad, puedo ser yo, ser escuchada, darle sentimiento a algo. Puedo interpretar, es la palabra”, indicó en entrevista con Rtve.

En el 2023 apareció en “La promesa” donde demostró por qué es considerada una de las artistas más aplaudidas en varias partes del mundo.

El papel de Alicia Bercán en “La promesa”

En “La promesa”, Alicia Bercán interpretó a Leonor Luján, una joven soñadora, enamorada y alegre.

Ella es la menor y tiene una actitud totalmente distinta a la de su hermana Catalina. Suele tratar de la peor manera a los trabajadores de su casa.

¿Cómo se retiró de la serie?

En “La promesa” se pudo ver cómo fue el alejamiento de este personaje. Según precisó Rtve, en el capítulo 60 se observó que Leonor fue rechazada por Mauro. Ante ello, Martina consideró oportuno que la joven tenía que irse a París a estudiar moda y olvidar el mal rato que vivió.

Alicia Bercán en la serie "La promesa" (Foto: RTVE)

¿DE QUÉ TRATA “LA PROMESA”?

Según la sinopsis oficial, el mundo entero está al borde del abismo en 1913, pero hay remansos de paz aislados de los conflictos.

Como el Palacio La Promesa, en el valle de Los Pedroches, propiedad de los Marqueses de Luján, uno de los mayores terratenientes del país. Ese día el Palacio se viste de gala para celebrar la boda del heredero, Tomás. Recién terminado el convite, la aparición de un aeroplano atrae la atención de todos.

Lo pilota Manuel (Arturo Sancho), hijo de los Marqueses. De repente, el aparato pierde altura hasta estrellarse. Manuel está a punto de ser consumido por las llamas; pero alguien consigue salvarlo: Jana (Ana Garcés).

¿CÓMO VER “LA PROMESA” EN ESPAÑA?

La serie “La promesa” se emite en España a través de la señal de La 1 RTVE. El horario de la producción televisiva es de lunes a viernes desde las 16:30 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “La Promesa” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma RTVE Play series. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.