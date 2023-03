Desde su estreno en RTVE, la telenovela “La promesa” logró cautivar a toda la audiencia ibérica por su gran elenco actoral, destacadas escenas de emotividad y su singular canción de inicio. En ese sentido, vale aclarar que el sencillo característico del melodrama, que es interpretado por el cantante Gonzalo Hermida, viene siendo uno de los favoritos por la letra y su melodiosa voz de fondo. ¿Escuchaste la versión extendida?

No hay duda de que “La promesa” es una de las producciones más aclamadas de todo el público televidente en todo el territorio español. Estrenada en enero de 2023, la ficción se centra en contarnos historias de época que cuenta con grandes dosis de amor, misterio, desamor y venganzas durante cada uno de los episodios.

Jana Expósito (Ana Garcés) empezó a trabajar como criada en una casa acomodada en "La promesa" (Foto: RTVE)

Mención aparte para la canción de inicio, pues vale aclarar que el openning de “La promesa” ha logrado perfilarse como una de las más dulces y entrañables que existe en toda la señal abierta, y aunque dura poco más de un minuto, miles de internautas han venido preguntando sobre el sencillo en versión extendida.

Desde ya te contamos que la verdadera canción, interpretada por Gonzalo Hermida, finalista del Benidorm Fest, consta de 3:50 minutos de duración y una letra inigualable que se distingue por su dulzura. ¿Te animas a leer la letra completa?

LA CANCIÓN OFICIAL DE “LA PROMESA”

Con casi 4 minutos de duración (3:50 para ser exactos), el sencillo de la novela protagonizada por Ana Garcés y Eva Martín ha logrado distinguirse entre todos los opennings de la señal ibérica por su calidad musical. No solamente retrata la historia de un amor no correspondido y hace referencia al nombre de la novela, sino también demuestra el enorme talento de Hermida al momento de agarrar el micrófono.

Ahora, por si quieres saber porque no es completamente transmitida en la señal de RTVE, cabe decir que el tiempo en televisión es oro, por lo que los directivos de la serie no dudaron en usar solamente 1:30 minutos para presentar su telenovela ante su audiencia. ¡De todas formas, es un tema de aquellos!

LETRA DE LA PROMESA

No sé si puedo contarte

Las cosas que han pasado desde que te vi

Las luces que han bailado por nuestro jardín

Los rumores nuevos, entre el corazón y las murallas

No sé si puedo contarte

Las noches que se han visto desde el cielo

Los besos que han quedado a la mitad

Los entresijos de un traje

Tienes la puerta abierta ahora

Por si decides regresar

(Estribillo)

En La Promesa, habrá partículas de amor en movimiento

Habrá secretos que nunca saldrán ahí fuera

Será tan bello como el vuelo de un avión

En La Promesa, las despedidas son jirones por el suelo

Hasta las flores bailarán a su manera

Equilibristas entre el miedo y la pasión

Somos como un salto a la de tres

Somos el amor cuando se vive a vida o muerte

Un camino largo a recorrer

En La Promesa ya serás cuestión de suerte

Somos como un salto a la de tres

Somos el amor cuando se vive a vida o muerte

Un camino largo a recorrer

En La Promesa ya serás cuestión de suerte

No sé si puedo contarte

Que hay veces que la herida no se cura bien

Y que cualquier mentira tiene corto el pie

¿Cómo resolvemos

Lo que nadie sabe y todos hablan?

Tienes la puerta abierta ahora

Por si decides regresar

En La Promesa, habrá partículas de amor en movimiento

Habrá secretos que nunca saldrán ahí fuera

Será tan bello como el vuelo de un avión

En La Promesa, las despedidas son jirones por el suelo

Hasta las flores bailarán a su manera

Equilibristas entre el miedo y la pasión

Somos como un salto a la de tres

Somos el amor cuando se vive a vida o muerte

Un camino largo a recorrer

En La Promesa ya serás cuestión de suerte

Somos como un salto a la de tres

Somos el amor cuando se vive a vida o muerte

Un camino largo a recorrer

En La Promesa ya serás cuestión de suerte

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “LA PROMESA”

FICHA TÉCNICA DE “LA PROMESA”

Título original: La promesa

Año: 2023

País: España

Idea original: Josep Cister Rubio

Producción Ejecutiva Bambú Producciones: Josep Cister Rubio

Producción Ejecutiva RTVE: Borja Gálvez

Productores: Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés

Coordinadoras de guion: Susana Prieto, Ruth García, Carmen Llano, Josep Cister Rubio

Guionistas: Alberto Grondona, Álvaro Bermúdez de Castro, Benjamín Zafra, Juanma Ruiz, Félix J. Velando, Moises Gómez, Miguel Bueno, Rafa Gallego.

Directores: Miguel Conde, Javier Pulido, Eva Bermúdez, Alberto Pernet

Director de Producción: Alberto Báez

Coordinadora de Dirección: Patricia González

Casting: Eva Leira y Yolanda Serano

Música Original: Álex Conrado

Director de Fotografía: Gustavo Gala, Óscar Barrio

Director de Arte: Marcelo Pacheco

Decoradora: María Gómez Lou

Montaje: Jani Madrileño

Vestuario: Tania Álvarez

Maquillaje y Peluquería: Natalia Sesé

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “LA PROMESA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES QUE SE ALEJARON DE “LA PROMESA”?

Cuando se habla de las series que se han convertido en un gran atractivo para el público televidente es imposible no mencionar a “La promesa”. El drama de época no deja de sorprender a la teleaudiencia no solo por sus impactantes episodios, sino también por algunos hechos que ocurren detrás de cámaras. Al respecto, se ha conocido que dos de los actores principales dieron un paso al costado en la producción que se emite a través de RTVE. MÁS DETALLES AQUÍ