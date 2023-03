El repentino alejamiento de la actriz Alicia Bercán de la serie “La promesa” ha tomado por sorpresa a los millones de fans de la exitosa producción que se transmite a través de RTVE. La recordada Leonor Luján fue uno de los personajes que rápidamente llamó la atención del público, pero en la ficción un supuesto viaje a París terminó por ponerle punto final a su participación. ¿Qué dijo ella? Conoce aquí la versión de la artista española.

“La promesa” es una de las producciones que en poco tiempo se ganó la simpatía y apoyo del público televidente, pues fue en enero de 2023 cuando se estrenó la historia de época que cuenta con grandes dosis de amor, misterio, desamor y venganzas.

Junto a Alicia Bercán también hubo un reconocido grupo de actores como Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín, Manuel Regueiro, Paula Losada, Alberto González, entre otros, quienes se encargaron de dar vida a la ambiciosa producción que relata la historia de dos familias.

Sin embargo, la famosa serie no solamente ha hecho noticia por sus protagonistas y sus emocionantes capítulos, sino también por otras situaciones como la repentina salida de dos reconocidos actores. Uno de ellos fue Alberto González y la segunda fue Alicia Bercán.

Precisamente, esto sorprendió a todo el público que esperaba tener más información de lo ocurrido. Por ello, la propia actriz brindó una entrevista donde contó mayores detalles del caso.

Alicia Bercán interpreta a Leonor Luján en "La promesa" (Foto: RTVE)

ALICIA BERCÁN SE ALEJÓ DE “LA PROMESA”

Alicia Bercán es una reconocida actriz española que ha participado en varias series y telenovelas. En “La promesa”, interpretó a Leonor Luján, una joven soñadora, enamorada y alegre.

Ella es la menor y tiene una actitud totalmente distinta a la de su hermana Catalina. Suele tratar de la peor manera a los trabajadores de su casa.

En “La promesa”, en el capítulo 60, se observó que Leonor fue rechazada por Mauro. Ante ello, Martina consideró oportuno que la joven tenía que irse a París a estudiar moda y olvidar el mal rato que vivió.

LA VERSIÓN DE ALICIA BERCÁN SOBRE SU SALIDA DE “LA PROMESA”

Alicia Bercán brindó una entrevista a RTVE donde señaló que su primer día de rodaje fue “caótico” y tuvo los nervios a flor de piel, pues estaba al lado de gente experimentada en el mundo de la actuación.

“Yo estaba hecha un flan (…) Realmente creo que también se dieron cuenta un poco de que estaba bastante nerviosa, así que todos hicieron un poco de piña para arroparme y apaciguar esos nervios”, sostuvo.

Asimismo, se pronunció sobre su alejamiento de “La promesa” lo cual le causa gran tristeza.

“Es tristeza porque han pasado cuatro meses que se han pasado volando, pero es como que llevo mucho tiempo aquí. Al final, pues venimos todos los días, compartimos momentos buenos y malos, de todo tipo, con todo el mundo. Un poquito de mí se queda aquí con ellos, con los decorados, en mi cuarto”, anotó en la entrevista.

Alicia Bercán brindó una entrevista a RTVE (Foto: RTVE)

ALICIA Y LEONOR ERAN UNA SOLA

La actriz recordó que en el elenco todos eran una familia y agregó que tanto ella como Leonor eran una sola persona.

“Y estábamos en el momento, no había cámaras, no había espacio. Era como una mirada y al final el corazón roto. Entonces realmente me pareció súper guay poder conectar con esa sensación y transmitirla”, sentenció.

¿DE QUÉ TRATA “LA PROMESA”?

Según la sinopsis oficial, el mundo entero está al borde del abismo en 1913, pero hay remansos de paz aislados de los conflictos.

Como el Palacio La Promesa, en el valle de Los Pedroches, propiedad de los Marqueses de Luján, uno de los mayores terratenientes del país. Ese día el Palacio se viste de gala para celebrar la boda del heredero, Tomás. Recién terminado el convite, la aparición de un aeroplano atrae la atención de todos.

Lo pilota Manuel (Arturo Sancho), hijo de los Marqueses. De repente, el aparato pierde altura hasta estrellarse. Manuel está a punto de ser consumido por las llamas; pero alguien consigue salvarlo: Jana (Ana Garcés).

¿CÓMO VER “LA PROMESA” EN ESPAÑA?

La serie “La promesa” se emite en España a través de la señal de La 1 RTVE. El horario de la producción televisiva es de lunes a viernes desde las 16:30 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “La Promesa” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma RTVE Play series. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.