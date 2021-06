CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Manín continúa moviendo sus piezas para acabar con Yemiy y Juancho. “La reina del flow” tendrá que hacer una tregua con Charly para acabar de una vez por todas con su enemigo. Se vienen problemas en Surround Vibes luego que saliera a la luz el supuesto dinero ilegal que entra a la empresa.

Ligia recibe la visita sorpresa de Manín, quien no es bien recibido. Erik aparece y le pide que se vaya; no obstante, luego que el sujeto se va del lugar, el joven culpa a Ligia de permitir que lo robaran cuando era bebé; esta decide ponerse de carnada para agarrar al narcotraficante. Así empieza el capítulo 37 de “La reina del flow”.

La bomba en Surround Vibes está a punto de estallar. El contador de la empresa, que recibe amenazas de muerte, es obligado a manipular documentos para incriminar a Juan Camilo. Además, Manín se encarga de que las supuestas ilegalidades en Surround en sean difundidas en televisión. Por lo que Yemiy y Juancho deberán dar explicaciones y desmentir todo.

LA TREGUA DE YEIMY Y CHARLY

La relación entre Yeimy y Charly se resquebrajó aún más cuando el cantante de ‘Cambio de pieles’ le confesara a la “La reina del flow” que en realidad tiene un trato con la DEA para atrapar a Manín. Pero Montoya no se quedará tranquila y buscará la verdad detrás de la confesión.

Como muestra de que ambos están del mismo lado, Charly la alerta que el narcotraficante a puestos cámaras en la empresa y en su casa. Yeimy va en busca del cantante para que le dé explicaciones. “Hagamos una tregua, yo necesito saber lo que ese hampón está planeando en mi contra”, le dice Montonya a Martínez. Sin embargo, en medio del pacto llega Silvia y Yeimy la pone en descubierto ante Charly.

“¿Por qué no me dijo que Charly estaba aliado con la DEA cuando descubrí que usted era una agente federal?”, suelta la bomba Yeimy y se va, dejándolos en medio de un nuevo problema. Por su puesto, el cantante se enoja con su compañera y le pide que le expliqué por qué no permitió contarle la verdad. Si bien las aguas se calman, más adelante Charly tendrá que tomar una decisión.

YEIMY DESCUBRE QUE CHARLY NO TIENE ACUERDO CON LA DEA

“La reina del flow” recibe una llamada, donde le confirman que Charly, en realidad, nunca ha tenido un acuerdo con la DEA, por lo que va a buscarlo. La supuesta negociación nunca existió, le dice ella a Charly que se sorprende y acusa a Silvia de haberle mentido todo este tiempo.

En vez de buscarla, Charly y Yeimy planean algo en su contra. “La reina del flow” le dice que, como Silvia está enamorada de él, no tendrá ningún problema en manipularla y así poder tener algo que lo salve de ser acusado como cómplice de Manín. ¿Qué pasará cuando Charly y Silvia se encuentren? ¿Realmente existe una alianza con Yeimy?