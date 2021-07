CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el capítulo previo de la “Reina del flow 2”, la DEA está tras los pasos de Manín, que se encuentra reunido con Tesillo. Antes que lleguen los oficiales, el narcotraficante se da cuenta y antes de escapar le dispara y piensa que lo asesinó. Sin embargo, el infiltrado sobrevive gracias al chaleco antibala. En tanto, Yeimy Montoya hace un video culpando a Manín de su intento de asesinato y pidiéndole a sus fans que compartan cualquier información sobre ‘Titano’, el hombre que le disparo.

En el capítulo 47 de “La reina del flow 2” Silvia llega a la finca de Manín para ver cómo está luego que la DEA estuviera a punto de atraparlo. Pero antes, escucha que el narcotraficante se está viendo con Ligia. Esto la alerta y va en busca de Charly para contarle todo. Ambos sospechan que la madre del cantante quiere tenderle una trampa para capturarlo.

Tras ello, Charly Flow va a la casa de su madre y le increpa porque está hablando con Manín. Además, le advierte que si su tío se entera que le está engañando puede hacerle daño. Sin embargo, Ligia está decidida a entregarlo; sin imaginar que su hijo iría con el narcotraficante a contarle toda la verdad.

El intérprete de ‘Cambio de pieles’ llega a la finca de Manín y le dice que su madre le está tendiendo una trampa (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

MANÍN SE ENTERA DE LA TRAICIÓN DE LIGIA

El intérprete de ‘Cambio de pieles’ llega a la finca de Manín y le dice que su madre le está tendiendo una trampa. Aunque al comienzo el narcotraficante no cree en lo que le dice Charly, termina por aceptar que, a pesar que ama a Ligia, tendrá que dejarla de ver.

Charly se va e inmediatamente Manín llama a Ligia para invitarla a su casa, no sin antes verla tras las cámaras que colocó que tuvo una conversación con la policía. Cuando llega, este la pone al descubierto y la amenaza. “Tenés la palabra culpa en la frente. Vos creés que no sé qué me querías talismanear para sacarme información. No te mato porque te amo y ya cambié, pero si me quieres chimbear, voy a tener que retroceder... Pilas”, le dice.

Manín pone al descubierto Ligia y la amenaza (Foto: La reina del flow 2/ Caracol TV)

FAUSTO CONFIESA

Fausto Garrido va a la policía, porque siente culpa que Juancho esté en la cárcel. Pero no puede hablar porque está amenazado. Sin embargo, decide ir al hospital donde Yeimy se encuentra y decide contarle la verdad. Cuando está frente a “La reina del flow” le pide perdón por lo que hizo y deciden llamar a la policía. Esta vez está decidido a contar todo.

En el teléfono, Garrido revela que un hampón lo tiene amenazado por eso tiene miedo a hablar. Pero Ángel le dice que necesitará dar su testimonio para que pueda protegerlo. Antes de brindar sus declaraciones, el oficial y el contador sufren un atentado. Afortunadamente salen con vida.

Ya en la comisaría, revela todo. Señala que Juancho es inocente y que fue él quien le hizo firmar los papeles. Además, pide que protejan a él y a su familia para que pueda contar todo. Finalmente, cuenta y describe al hombre que lo tiene amenazado, poniendo al descubierto a uno de los hombres de Manín. ¿Acaso los días en libertad del narcotraficante están contados?